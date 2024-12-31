Аналитики раскрыли, куда жители Ямала отправятся в новогодние каникулы

Большинство жителей ЯНАО на зимние каникулы отправятся в Уфу, Москву и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.
«На столицу Башкортостана Уфу приходится 23,1% от всех заказов ямальцев по России. Второе место заняла Москва, куда оформлено 16,6% бронирований, а третье — Новосибирск с долей 10,1%», — отметили аналитики сервиса. В топе зарубежных направлений у жителей ЯНАО оказалась столица Азербайджана Баку.
По данным авиабронирований на новогодние праздники, ямальцы предпочитают строить сложные маршруты для своих путешествий. Вначале они летят в Москву, а уже оттуда направляются в другие страны.
Топ-10 направлений у жителей ЯНАО в новогодние каникулы
- Уфа — 23,1%;
- Москва — 16,6%;
- Новосибирск — 10,1%;
- Тюмень — 9,5%;
- Самара — 6,5%;
- Екатеринбург — 6,4%;
- Казань — 6%;
- Санкт-Петербург — 4%;
- Красноярск — 4%;
- Махачкала — 2%.
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