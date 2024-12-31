31 декабря 2024
30 декабря 2024

Аналитики раскрыли, куда жители Ямала отправятся в новогодние каникулы

В новогодние выходные ямальцы поедут отдыхать в Уфу, Москву и Новосибирск
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы активно путешествуют по России в новогодние праздники (архивное фото)
Ямальцы активно путешествуют по России в новогодние праздники (архивное фото) Фото:

Большинство жителей ЯНАО на зимние каникулы отправятся в Уфу, Москву и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.

«На столицу Башкортостана Уфу приходится 23,1% от всех заказов ямальцев по России. Второе место заняла Москва, куда оформлено 16,6% бронирований, а третье — Новосибирск с долей 10,1%», — отметили аналитики сервиса. В топе зарубежных направлений у жителей ЯНАО оказалась столица Азербайджана Баку.

По данным авиабронирований на новогодние праздники, ямальцы предпочитают строить сложные маршруты для своих путешествий. Вначале они летят в Москву, а уже оттуда направляются в другие страны.

Топ-10 направлений у жителей ЯНАО в новогодние каникулы

  • Уфа — 23,1%;
  • Москва — 16,6%;
  • Новосибирск — 10,1%;
  • Тюмень — 9,5%;
  • Самара — 6,5%;
  • Екатеринбург — 6,4%;
  • Казань — 6%;
  • Санкт-Петербург — 4%;
  • Красноярск — 4%;
  • Махачкала — 2%.

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Большинство жителей ЯНАО на зимние каникулы отправятся в Уфу, Москву и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса для планирования поездок OneTwoTrip. «На столицу Башкортостана Уфу приходится 23,1% от всех заказов ямальцев по России. Второе место заняла Москва, куда оформлено 16,6% бронирований, а третье — Новосибирск с долей 10,1%», — отметили аналитики сервиса. В топе зарубежных направлений у жителей ЯНАО оказалась столица Азербайджана Баку. По данным авиабронирований на новогодние праздники, ямальцы предпочитают строить сложные маршруты для своих путешествий. Вначале они летят в Москву, а уже оттуда направляются в другие страны. Топ-10 направлений у жителей ЯНАО в новогодние каникулы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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