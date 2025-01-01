Пермский край широко известен своими горнолыжными комплексами. Ежегодно зимой сюда приезжают гости из соседних регионов, чтобы насладиться зимними видами спорта. Мы решили выяснить, во сколько обойдется отдых на горнолыжных курортах в регионе и сравнили цены, инфраструктуру и сложность трасс горнолыжек Перми и Пермского края.
Как выбрать свой курорт
При выборе горнолыжного курорта в первую очередь нужно учесть свой уровень катания. В Пермском крае можно найти склоны как для продвинутых любителей заснеженных трасс, так и для начинающих лыжников и сноубордистов. Для профессионалов больше всего подойдут «Губаха» и «Такман». Новичкам стоит присмотреться к курортам с более пологими склонами. К ним можно отнести ГЛК «Жебреи», «Иван-гора» и базу отдыха «Глушата».
Горнолыжный курорт «Губаха»
Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха». Губаха имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. На территории комплекса располагаются арт-объекты, ski-сервис, кафе и отели. Для новичков этот курорт подойдет меньше, чем для профессионалов. Тем, кто решил обучаться в «Губахе», придется выложить от 5 тысяч за полуторачасовое занятие. Общая стоимость за сутки отдыха в среднем составит 15 тысяч рублей. Сюда входит аренда самого дешевого жилья на территории курорта, ски-пасс на день (2500 рублей в праздники) и аренда оборудования (от 1500 рублей). Для новичка, занимающегося с инструктором, цена будет еще выше.
Горнолыжный курорт «Такман»
«Такман» находится в семи километрах от города Чусовой. Как и «Губаха», он входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров. Добраться до Чусового можно на электропоезде «Ласточка». Из города действует трансфер до курорта. Ски-пас встанет в 1900 рублей, а прокат оборудования начинается от 1500 рублей в день. Инструктор уже значительно дешевле, чем в Губахе — от 2500 рублей за часовое занятие. На территории работает пиццерия, кофейня и столовая. Стоимость номеров начинается от 5 тысяч рублей в сутки.
Куда податься новичку
Горнолыжный комплекс «Жебреи» разместился возле одноименной деревни на берегу Сылвы. На комплексе располагаются семь трасс, а для новичков предусмотрены два учебных склона. Ски-пасс на день обойдется в 1500 рублей. Прокат оборудования стоит 1300 рублей за 3 часа. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от 2500 рублей за час.
Горнолыжная база «Иван-гора» располагается в Пермском районе, в селе Гамово. Расстояние от столицы Пермского края до спортивного центра не превышает 25 км. На курорте есть 7 трасс, самая длинная составляет 600 метров. Общая стоимость отдыха на день на одного взрослого составит от 5200 тысяч.
На склонах горнолыжного центра «Глушата» туристов ждут несколько трасс разной длины и сложности, два подъемника, горка для тюбингов. Инфраструктура здесь скромнее, чем на самых топовых курортах Пермского края, однако есть все необходимое. Ски-пасс на день обойдется в 1100 рублей. Прокат горнолыжного снаряжения и подъемник стоит 1800 рублей. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от тысячи рублей.
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