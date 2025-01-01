Снежные трассы на любой вкус: сколько стоит отдохнуть на горнолыжных курортах Перми. Видео

Отдых на самой дорогой горнолыжке Пермского края составит от 15 тысяч в сутки

02 января 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край широко известен своими горнолыжными комплексами. Ежегодно зимой сюда приезжают гости из соседних регионов, чтобы насладиться зимними видами спорта. Мы решили выяснить, во сколько обойдется отдых на горнолыжных курортах в регионе и сравнили цены, инфраструктуру и сложность трасс горнолыжек Перми и Пермского края. Как выбрать свой курорт При выборе горнолыжного курорта в первую очередь нужно учесть свой уровень катания. В Пермском крае можно найти склоны как для продвинутых любителей заснеженных трасс, так и для начинающих лыжников и сноубордистов. Для профессионалов больше всего подойдут «Губаха» и «Такман». Новичкам стоит присмотреться к курортам с более пологими склонами. К ним можно отнести ГЛК «Жебреи», «Иван-гора» и базу отдыха «Глушата». Горнолыжный курорт «Губаха» Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха». Губаха имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. На территории комплекса располагаются арт-объекты, ski-сервис, кафе и отели. Для новичков этот курорт подойдет меньше, чем для профессионалов. Тем, кто решил обучаться в «Губахе», придется выложить от 5 тысяч за полуторачасовое занятие. Общая стоимость за сутки отдыха в среднем составит 15 тысяч рублей. Сюда входит аренда самого дешевого жилья на территории курорта, ски-пасс на день (2500 рублей в праздники) и аренда оборудования (от 1500 рублей). Для новичка, занимающегося с инструктором, цена будет еще выше. Горнолыжный курорт «Такман» «Такман» находится в семи километрах от города Чусовой. Как и «Губаха», он входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров. Добраться до Чусового можно на электропоезде «Ласточка». Из города действует трансфер до курорта. Ски-пас встанет в 1900 рублей, а прокат оборудования начинается от 1500 рублей в день. Инструктор уже значительно дешевле, чем в Губахе — от 2500 рублей за часовое занятие. На территории работает пиццерия, кофейня и столовая. Стоимость номеров начинается от 5 тысяч рублей в сутки. Куда податься новичку Горнолыжный комплекс «Жебреи» разместился возле одноименной деревни на берегу Сылвы. На комплексе располагаются семь трасс, а для новичков предусмотрены два учебных склона. Ски-пасс на день обойдется в 1500 рублей. Прокат оборудования стоит 1300 рублей за 3 часа. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от 2500 рублей за час. Горнолыжная база «Иван-гора» располагается в Пермском районе, в селе Гамово. Расстояние от столицы Пермского края до спортивного центра не превышает 25 км. На курорте есть 7 трасс, самая длинная составляет 600 метров. Общая стоимость отдыха на день на одного взрослого составит от 5200 тысяч. На склонах горнолыжного центра «Глушата» туристов ждут несколько трасс разной длины и сложности, два подъемника, горка для тюбингов. Инфраструктура здесь скромнее, чем на самых топовых курортах Пермского края, однако есть все необходимое. Ски-пасс на день обойдется в 1100 рублей. Прокат горнолыжного снаряжения и подъемник стоит 1800 рублей. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край широко известен своими горнолыжными комплексами. Ежегодно зимой сюда приезжают гости из соседних регионов, чтобы насладиться зимними видами спорта. Мы решили выяснить, во сколько обойдется отдых на горнолыжных курортах в регионе и сравнили цены, инфраструктуру и сложность трасс горнолыжек Перми и Пермского края. Как выбрать свой курорт При выборе горнолыжного курорта в первую очередь нужно учесть свой уровень катания. В Пермском крае можно найти склоны как для продвинутых любителей заснеженных трасс, так и для начинающих лыжников и сноубордистов. Для профессионалов больше всего подойдут «Губаха» и «Такман». Новичкам стоит присмотреться к курортам с более пологими склонами. К ним можно отнести ГЛК «Жебреи», «Иван-гора» и базу отдыха «Глушата». Горнолыжный курорт «Губаха» Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха». Губаха имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. На территории комплекса располагаются арт-объекты, ski-сервис, кафе и отели. Для новичков этот курорт подойдет меньше, чем для профессионалов. Тем, кто решил обучаться в «Губахе», придется выложить от 5 тысяч за полуторачасовое занятие. Общая стоимость за сутки отдыха в среднем составит 15 тысяч рублей. Сюда входит аренда самого дешевого жилья на территории курорта, ски-пасс на день (2500 рублей в праздники) и аренда оборудования (от 1500 рублей). Для новичка, занимающегося с инструктором, цена будет еще выше. Горнолыжный курорт «Такман» «Такман» находится в семи километрах от города Чусовой. Как и «Губаха», он входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров. Добраться до Чусового можно на электропоезде «Ласточка». Из города действует трансфер до курорта. Ски-пас встанет в 1900 рублей, а прокат оборудования начинается от 1500 рублей в день. Инструктор уже значительно дешевле, чем в Губахе — от 2500 рублей за часовое занятие. На территории работает пиццерия, кофейня и столовая. Стоимость номеров начинается от 5 тысяч рублей в сутки. Куда податься новичку Горнолыжный комплекс «Жебреи» разместился возле одноименной деревни на берегу Сылвы. На комплексе располагаются семь трасс, а для новичков предусмотрены два учебных склона. Ски-пасс на день обойдется в 1500 рублей. Прокат оборудования стоит 1300 рублей за 3 часа. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от 2500 рублей за час. Горнолыжная база «Иван-гора» располагается в Пермском районе, в селе Гамово. Расстояние от столицы Пермского края до спортивного центра не превышает 25 км. На курорте есть 7 трасс, самая длинная составляет 600 метров. Общая стоимость отдыха на день на одного взрослого составит от 5200 тысяч. На склонах горнолыжного центра «Глушата» туристов ждут несколько трасс разной длины и сложности, два подъемника, горка для тюбингов. Инфраструктура здесь скромнее, чем на самых топовых курортах Пермского края, однако есть все необходимое. Ски-пасс на день обойдется в 1100 рублей. Прокат горнолыжного снаряжения и подъемник стоит 1800 рублей. Индивидуальное занятие с инструктором начинается от тысячи рублей.