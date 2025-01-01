Польский солдат устроил стрельбу рядом с белорусской границей

В селе Мельник, расположенном в нескольких километрах от границы с Беларусью, военнослужащий польской армии открыл стрельбу в общественном месте. Об этом сообщил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа телеканалу Polsat.
«Эту информацию нам сообщили по телефону экстренных служб около 15:30. Из сообщения следовало, что мужчина вел стрельбу в общественном месте», — сказал полицейский. По его словам, военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками военной жандармерии, которые прибыли на место.
Согласно информации от оперативного командования Вооруженных сил Польши, стрелявший является солдатом 18-й механизированной дивизии, задачей которой является содействие погранслужбе в охране границы. Военнослужащий самовольно покинул полевой лагерь со служебным оружием и произвел выстрелы по гражданскому автомобилю. Перед тем как его задержали, он скрывался в ближайшем лесу.
Ранее URA.RU писало о критике Евросоюза в сторону Польши из-за закона, разрешающего стрелять по мигрантам на польско-белорусской границе. После вступления закона в силу в 2023 году эту местность стали неофициально называть зоной смерти.
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