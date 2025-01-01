Польский солдат устроил стрельбу рядом с белорусской границей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащий из Польши был пьян, когда начал стрельбу
Военнослужащий из Польши был пьян, когда начал стрельбу Фото:

В селе Мельник, расположенном в нескольких километрах от границы с Беларусью, военнослужащий польской армии открыл стрельбу в общественном месте. Об этом сообщил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа телеканалу Polsat.

«Эту информацию нам сообщили по телефону экстренных служб около 15:30. Из сообщения следовало, что мужчина вел стрельбу в общественном месте», — сказал полицейский. По его словам, военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками военной жандармерии, которые прибыли на место.

Согласно информации от оперативного командования Вооруженных сил Польши, стрелявший является солдатом 18-й механизированной дивизии, задачей которой является содействие погранслужбе в охране границы. Военнослужащий самовольно покинул полевой лагерь со служебным оружием и произвел выстрелы по гражданскому автомобилю. Перед тем как его задержали, он скрывался в ближайшем лесу.

Ранее URA.RU писало о критике Евросоюза в сторону Польши из-за закона, разрешающего стрелять по мигрантам на польско-белорусской границе. После вступления закона в силу в 2023 году эту местность стали неофициально называть зоной смерти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Мельник, расположенном в нескольких километрах от границы с Беларусью, военнослужащий польской армии открыл стрельбу в общественном месте. Об этом сообщил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа телеканалу Polsat. «Эту информацию нам сообщили по телефону экстренных служб около 15:30. Из сообщения следовало, что мужчина вел стрельбу в общественном месте», — сказал полицейский. По его словам, военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками военной жандармерии, которые прибыли на место. Согласно информации от оперативного командования Вооруженных сил Польши, стрелявший является солдатом 18-й механизированной дивизии, задачей которой является содействие погранслужбе в охране границы. Военнослужащий самовольно покинул полевой лагерь со служебным оружием и произвел выстрелы по гражданскому автомобилю. Перед тем как его задержали, он скрывался в ближайшем лесу. Ранее URA.RU писало о критике Евросоюза в сторону Польши из-за закона, разрешающего стрелять по мигрантам на польско-белорусской границе. После вступления закона в силу в 2023 году эту местность стали неофициально называть зоной смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...