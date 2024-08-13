Евросоюз раскритиковал Польшу за стрельбу по мигрантам

13 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Польшу раскритиковали за законопроект, который разрешает пограничной полиции стрелять по мигрантам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Польше год назад был принят законопроект, согласно которому пограничная полиция может применять огнестрельное оружие против мигрантов. Пограничная польско-белорусская граница в связи с этим носит неофициальное название — зона смерти. В настоящий момент члены Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Варшаву за данный проект. «Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом», — следует из текста обращения от членов Европарламента в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля. Текст обращения имеется в распоряжении « Ленты.ру». В июле прошлого года Польша приняла соответствующий законопроект. Согласно ему пограничная полиция имеет право применять оружие против мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу. Ранее Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше год назад был принят законопроект, согласно которому пограничная полиция может применять огнестрельное оружие против мигрантов. Пограничная польско-белорусская граница в связи с этим носит неофициальное название — зона смерти. В настоящий момент члены Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Варшаву за данный проект. «Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом», — следует из текста обращения от членов Европарламента в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля. Текст обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру». В июле прошлого года Польша приняла соответствующий законопроект. Согласно ему пограничная полиция имеет право применять оружие против мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу. Ранее Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью.