Евросоюз раскритиковал Польшу за стрельбу по мигрантам

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Польшу раскритиковали за законопроект, который разрешает пограничной полиции стрелять по мигрантам (архивное фото) Фото:

В Польше год назад был принят законопроект, согласно которому пограничная полиция может применять огнестрельное оружие против мигрантов. Пограничная польско-белорусская граница в связи с этим носит неофициальное название — зона смерти. В настоящий момент члены Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Варшаву за данный проект.

«Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом», — следует из текста обращения от членов Европарламента в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля. Текст обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В июле прошлого года Польша приняла соответствующий законопроект. Согласно ему пограничная полиция имеет право применять оружие против мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу. Ранее Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью.

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В Польше год назад был принят законопроект, согласно которому пограничная полиция может применять огнестрельное оружие против мигрантов. Пограничная польско-белорусская граница в связи с этим носит неофициальное название — зона смерти. В настоящий момент члены Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Варшаву за данный проект. «Польский закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы, которые предупредили, что это может привести к повторным нарушениям прав человека, и обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом», — следует из текста обращения от членов Европарламента в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля. Текст обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру». В июле прошлого года Польша приняла соответствующий законопроект. Согласно ему пограничная полиция имеет право применять оружие против мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу. Ранее Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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