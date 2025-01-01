Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед «Газпромом»

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обвиняет Кишинев в необоснованном приписывании долга Приднестровью перед «Газпромом». Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, информация предоставлена пресс-службой ПМР.
«Они (Молдавия — прим. URA.RU) просто взяли, перепечатали письмо „Газпрома“, поменяли названия адресатов и направили его „Тираспольтрансгаз-Приднестровье', говоря о том, что якобы весь долг — это долг ‚Тираспольтрансгаз-Приднестровья‘. Это прямая ложь, провокация“, — приводит его слова пресс-служба.
Красносельский также уточнил, что действительная претензия «Газпрома» была направлена «Молдовагазу» 28 декабря по поводу задолженности из-за неисполнения платежных обязательств. Согласно его словам, «Газпром» никогда не предъявлял претензий напрямую к «Тираспольтрансгаз-Приднестровью», что подчеркивает необоснованность обвинений со стороны Молдавии.
В 08:00 по московскому времени истек срок действия договора между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», заключенного 30 декабря 2019 года, который регулировал транзит российского газа через украинскую территорию, напоминает телеканал 360. В ходе прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что контракт на транзит газа через территорию Украины не будет продлен, пишет RT.
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