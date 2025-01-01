01 января 2025
31 декабря 2024

Черная икра и речь Путина: Клава Кока поделилась закулисьем своего Нового года. Видео

Клава Кока встретила 2025-й концертом и дорогими закусками
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока просила найти речь Путина в преддверии Нового года
Клава Кока просила найти речь Путина в преддверии Нового года Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) провела Новый год в Бишкеке (Кыргызстан), дав концерт, после которого ела бутерброды с черной икрой и слушала новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Видео закулисья своего празднования она опубликовала в соцсетях.

«А вот как мы вчера встретили Новый год на гастролях после концерта в Бишкеке», — подписала пост артистка в своем telegram-канале. На видео Клава Кока удивленно показывает банку с черной икрой и во время приготовления бутербродов просит свою компанию найти президентскую речь на Новый год. Клава по традиции загадала желание и спела вместе со всеми гимн России.

Ранее URA.RU писало о поздравлении Клавы Коки для фанатов и делилось ее историями с концерта в Бишкеке. О том, как другие уральские звезды провели новогоднюю ночь — в материале агентства.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) провела Новый год в Бишкеке (Кыргызстан), дав концерт, после которого ела бутерброды с черной икрой и слушала новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Видео закулисья своего празднования она опубликовала в соцсетях. «А вот как мы вчера встретили Новый год на гастролях после концерта в Бишкеке», — подписала пост артистка в своем telegram-канале. На видео Клава Кока удивленно показывает банку с черной икрой и во время приготовления бутербродов просит свою компанию найти президентскую речь на Новый год. Клава по традиции загадала желание и спела вместе со всеми гимн России. Ранее URA.RU писало о поздравлении Клавы Коки для фанатов и делилось ее историями с концерта в Бишкеке. О том, как другие уральские звезды провели новогоднюю ночь — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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