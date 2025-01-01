01 января 2025
31 декабря 2024

Завершилось банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Андрианова

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию признали банкротом в 2017 году
Компанию признали банкротом в 2017 году Фото:

Прекращена процедура реализации имущества основателя и бывшего президента пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«Дмитрий Андрианов больше ничего не должен кредиторам. Процедура реализации имущества в его отношении должна быть прекращена», — на судебное решение ссылается «Коммерсант-Прикамье».

От Андрианов требовали 2,74 млрд рублей. Его финансовый управляющий занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника, которая за время банкротства составила 3,27 млн рублей.

АО «Прогноз» признали банкротом в 2017 году. Считалось, что это крупнейший российский разработчик бизнес-аналитики и заказного ПО . В 2019 году судом была введена процедура банкротства в отношении бизнесмена Андрианова в качестве физлица. В отношении компании процедуру конкурсного производства завершили в 2021 году.

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Прекращена процедура реализации имущества основателя и бывшего президента пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Дмитрий Андрианов больше ничего не должен кредиторам. Процедура реализации имущества в его отношении должна быть прекращена», — на судебное решение ссылается «Коммерсант-Прикамье». От Андрианов требовали 2,74 млрд рублей. Его финансовый управляющий занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника, которая за время банкротства составила 3,27 млн рублей. АО «Прогноз» признали банкротом в 2017 году. Считалось, что это крупнейший российский разработчик бизнес-аналитики и заказного ПО . В 2019 году судом была введена процедура банкротства в отношении бизнесмена Андрианова в качестве физлица. В отношении компании процедуру конкурсного производства завершили в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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