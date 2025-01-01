Снимки были сделаны с высоты в четыре сотни километров
Появился первый снимок Перми, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
«Урал, видим тебя с орбиты, с Новым годом! Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск», — указано в одном из праздничных постов в соцсети «ВКонтакте».
Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».
Роскосмос поздравил пермяков с новогодними праздниками
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