01 января 2025
31 декабря 2024

Оригинальный подарок к Новому году: Роскосмос выложил снимки Перми со спутника. Фото

Роскосмос опубликовал снимки Перми, сделанные в 2025 году с орбиты Земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Снимки были сделаны с высоты в четыре сотни километров
Снимки были сделаны с высоты в четыре сотни километров Фото:

Появился первый снимок Перми, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

«Урал, видим тебя с орбиты, с Новым годом! Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск», — указано в одном из праздничных постов в соцсети «ВКонтакте».

Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».

Роскосмос поздравил пермяков с новогодними праздниками
Роскосмос поздравил пермяков с новогодними праздниками
Фото:

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Появился первый снимок Перми, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса. «Урал, видим тебя с орбиты, с Новым годом! Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск», — указано в одном из праздничных постов в соцсети «ВКонтакте». Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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