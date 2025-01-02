ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над пятью регионами России

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ВСУ за ночь атаковали пять регионов РФ
ВСУ за ночь атаковали пять регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили за ночь с 1 на 2 января 13 украинских дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов РФ, сообщили в Минобороны.

«ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что по одному БПЛА сбили над Калужской и Воронежской областями, три — над Белгородской областью и по четыре — над Курской и Брянской областями.

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Российские средства ПВО сбили за ночь с 1 на 2 января 13 украинских дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов РФ, сообщили в Минобороны. «ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что по одному БПЛА сбили над Калужской и Воронежской областями, три — над Белгородской областью и по четыре — над Курской и Брянской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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