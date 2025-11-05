Путин мгновенно отреагировал на ядерную угрозу Трампа

Президент Владимир Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний в ответ на учения США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин серьезно отнесся к желанию американского коллеги Дональда Трампа проверить ядерное оружие. На совещании с постоянными членами Совбеза 5 ноября Путин поручил оценить целесообразность своих ядерных испытаний в ответ на учения США. Как объяснили эксперты URA.RU, российский лидер не мог не отреагировать на стремления Трампа, представляющие угрозу России и бросающие вызов паритету в ядерной безопасности. Впрочем, обострять дальше ситуацию или нет — выбор за Вашингтоном, Москва готова к любому варианту развития событий.

В начале совещания в Кремле спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил российского лидера обсудить заявление Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Путин назвал это действительно серьезным вопросом и дал высказаться по теме коллегам.

Глава Минобороны Андрей Белоусов указал на то, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения. В качестве примера он привел учения Global Thunder 2025 с отработкой превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по России. Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля.

Как отметил начальник Генштаба Валерий Герасимов, анализ заявлений американской стороны говорит о нацеленности Вашингтона на подготовку и проведение ядерных испытаний. В свою очередь, директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что представители Белого дома и Госдепа уклонились от предметной реакции, когда к ним обратились за разъяснениями.

По словам секретаря Совбеза Сергея Шойгу, после анализа разных заявлений от американских спикеров «нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия». Директор ФСБ Александр Бортников попросил президента дать время для того, чтобы «во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Путин отметил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и планов отойти от этих обязательств нет. При этом президент напомнил свою позицию, которую он обозначил еще в 2023 году в послании Федеральному собранию: если США проведут такие испытания, то и Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия.

“Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада”, — заявил Путин.

После совещания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. При этом президент не ставил конкретных сроков по этой работе, добавил Песков.

Путин отреагировал на, вероятно, необдуманное заявление Трампа о ядерных испытаниях, потому что российский лидер не мог поступить иначе, считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, Москва занимает последовательную позицию, но в ядерной безопасности важно соблюдать паритет и отвечать симметрично.

“Путину просто политически необходимо было это сделать. Это вызов России со стороны США. Перчатка брошена, ее приходится поднимать. При этом нашей стороне вся эта ситуация не нужна. Пока не произошло ничего критичного. Трамп — импульсивный и не очень погруженный в повестку контроля над вооружениями человек. Но американцы понимают, что договоренности в этой сфере нужны”, — объяснил аналитик.

Между Россией и США начинается очередной виток конфликта, уверен профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Если раньше их противостояние проходило в Сирии или на Украине, то новый этап может свести Москву и Вашингтон «лицом к лицу без всяких посредников», добавил он. Триггером стала позиция европейцев по Украине, Штатам нужна Европа в качестве союзника. Именно поэтому Трамп, несмотря на разговор с Путиным 16 октября, в ходе которого он предложил встретиться в Венгрии, начал позволять себе резкие слова по отношению к России.

“Сейчас Россия и США действуют в пространстве жестких заявлений. Но и Москва, и Вашингтон готовы перейти к конкретным действиям: взаимным ядерным испытаниям, размещению новых типов американских ракет в Европе и российских поближе к Америке”, — отметил Ткаченко.

При этом Россия еще со времен СССР, как, впрочем, и США, стремились следовать двум основным принципам в ядерной безопасности, продолжил Ткаченко. Первое — не давать другой стороне оторваться: у них испытания — у нас тоже, их новые ракеты — наши новые ракеты. Второе — транспарентность: каждая сторона не должна сильно засекречивать свои действия в этой сфере, иначе оппонент будет опасаться худшего и исходить в своих действиях из варианта немедленного начала конфликта, даже если такое вовсе не планируется. Именно поэтому, например, за испытаниями «Буревестника» 21 октября наблюдал корабль НАТО, чтобы другая сторона знала потенциал России, не преувеличила и не преуменьшала его, пояснил собеседник URA.RU.