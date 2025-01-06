Свердловского священника в Рождество убили в храме: как искупил вину на СВО бандит

Убийца священника в Нейво-Шайтанском Сергей Давлятчин потерял ногу на СВО

07 января 2025 в 09:42 Размер текста - 17 +

Отец Олег Ступичкин был убит в 2007-м в храме Нейво-Шайтанского после рождественской службы Фото: Илья Московец © URA.RU О маленьком свердловском поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском вся Россия узнала из новостей 7 января 18 лет назад. И содрогнулась: в рождественскую ночь в местном храме был жестоко убит священник Олег Ступичкин. Из церкви пропали недорогие иконы, а бандитов удалось задержать по горячим следам. Кто и ради чего расправился с мирным служителем, и как сложилась судьба преступников в наши дни, — в материале URA.RU. Убийство Чтобы скрыть убийство, бандиты подожгли храм (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь с 6 на 7 января 2007 года в храме святых апостолов Петра и Павла занялся пожар. Первой на место прибежала Марина Ступичкина — жена местного священника, отца Олега. В церковь женщина войти не смогла из-за густого дыма и бросилась за помощью. Пока ехали пожарные, один из сельчан сумел доползти до центра храма и увидел жуткую картину: возле алтаря лежал бездыханный отец Олег — весь в крови. Его голова была разбита, одеяние на нем горело. Из церкви пропала 21 икона. Все они были бумажными и не представляли особой материальной ценности, кроме одной — работы XVIII века. Путь Отец Олег с женой Мариной и детьми Фото: открытые источники Отец Олег родился в 1966 году в Оренбургской области, рос талантливым ребенком, любил рисовать и писать стихи. После школы парень поступил в художественное училище. В студенческие годы часто бывал на практике в московских храмах, где постепенно начал приобщаться к вере. После армии работал в Оренбурге театральным художником. Женился на девушке Марине, в семье появились дети. Рождение малышей подтолкнуло семью перебраться из городской суеты поближе к природе — в село Сакмара. Там по инициативе Олега верующим вернули здание храма, которое в годы СССР было кинотеатром. В реконструкцию Ступичкин вложил все свое мастерство и силы. Потом он принимал участие в восстановлении многих церквей, и был рукоположен в священники. Одно время служил в саратовском поселке Донгуз, где был полковым священником в воинской части. Потом окормлял пожизненно осужденных в тюрьме «Черный дельфин» (Соль-Илецк). А в 2005 году был назначен настоятелем церкви апостолов Петра и Павла в свердловский поселок Нейво-Шайтанский. Крест Храм в Нейво-Шайтанском Фото: Алексей Рычков Община там уже существовала, но постоянных служб не было. Отец Олег с женой Мариной каждый день приходили на молитву и нередко проводили службу в пустом храме. Священник сам выпекал просфоры, а по ночам охранял церковь. Постепенно батюшку в поселке полюбили все. Говорят, он готов был выслушать любого человека, не отворачивался ни от пьяных, ни от сумасшедших. За советом и наставлением к нему обращались многие: от стариков до школьниц, которые забегали к священнику перед экзаменами. Он научил прихожан петь хоры, организовал реконструкцию ветхого храма. Настоятель сделал огромный 100-килограммовый деревянный крест, вырезал на нем узоры и сам донес до вершины местной горы, где вкопал глубоко в землю. Расправа Отец Олег не отдал иконы и поплатился за это жизнью Фото: открытые источники В роковую ночь на Рождество он закончил праздничную службу и уже собирался с женой и детьми домой. Запирая дверь, Ступичкин заметил двух парней, которые направлялись к церкви. Они заявили, что хотели бы поговорить со священником наедине. Отец Олег отправил семью, сказал, что скоро будет, и вернулся с незнакомцами в храм. Там мужчины потребовали отдать им иконы, священник отказался. Тогда бандиты выхватили обрезок металлической трубы и более 15 раз ударили Ступичкина по голове. Они добивали полуживого священника руками и ногами, а после расправы собрали иконы и киоты на общую сумму 63 тысячи рублей (по тем временам). Часть из них злодеи унесли с собой, а часть спрятали в сугробе на кладбище. Заметая следы, они облили тело священника лампадным маслом и подожгли. Однако далеко уйти убийцы не смогли: через несколько часов их задержали местные жители на дороге из Нейво-Шайтанского в Алапаевск. Разбойники Оба убийцы ранее были судимы Фото: открытые источники Ими оказались двое жителей Алапаевска, ранее судимые 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев. В момент убийства оба были пьяны. СМИ писали, что сельчане чуть не линчевали рецидивистов, расправившихся с отцом Олегом: отбить разбойников удалось милиции. Они заявили, что не хотели лишать священника жизни. «Просто так получилось», — объяснили убийцы. В первые же дни после трагедии в неизвестное никому ранее уральское село поступило множество телеграмм, писем, телефонных звонков с соболезнованиями. Наиболее значимым было соболезнование Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Ходом следствия интересовался глава МВД РФ Рашид Нургалиев, который лично звонил в Алапаевск. Прощение Могила отца Олега Фото: Алексей Рычков Тело отца Олега хотели увезти из Нейво-Шайтанки и похоронить в монастыре «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Но местные жители воспротивились. «Он нас из ямы вытащил! Что ж нам, опять в эту яму идти?» — заявили мужики. Они вырубили рядом с церковью в грунте склеп и там похоронили священника. Говорят, к вдове Ступичкина приходила жена одного из убийц, плакала и просила прощения. И Марина простила — как положено по православным канонам. «Как Господь на Кресте страдал и молился Богу Отцу: „Отче! Прости им, ибо не знают, что делают“», — объясняла она. Женщина была уверена, что в убийц ее мужа вселились бесы. К слову, мистическую подоплеку видели многие, ведь одно из слов в названии поселка — Шайтанка — переводится с мусульманского как «бесовское место». Были даже предложения переименовать поселок, но этого не произошло. Марина же Ступичкина после похорон с четырьмя детьми перебралась в среднеуральский женский монастырь. Говорят, она приняла монашеский постриг и стала монахиней Магдалиной. Суд Убийцы получили более 20 лет каждый Фото: открытые источники Убийц судили присяжные заседатели — об этом ходатайствовали сами обвиняемые, вероятно, в надежде на снисхождение. Подсудимых единодушно признали виновными. Сергея Давлятчина приговорили к 21 годам 7 месяцам, Романа Сухачева — к 20 годам 11 месяцам тюрьмы. Кроме убийства и разбойного нападения Сухачеву вменили еще и статью за изнасилование, которое было совершено в Екатеринбурге годом ранее, в 2006-м (Давлятчин проходил по тому делу свидетелем). Выяснилось, что убийство священника можно было предотвратить. Тогда, после изнасилования, обоих подозреваемых доставили в прокуратуру Кировского района, но отпустили. Когда это вскрылось, прокурора района уволили. Искупление Дело отца Олега в Нейво-Шайтанском продолжается, двери храма открыты для верующих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Роман Сухачев и по сей день продолжает отбывать наказание в тюрьме. Говорят, он недавно подавал прошение на условно-досрочное, но получил отказ. Его сообщник Сергей Давлятчин из тюрьмы ушел на СВО. «Он говорил: если я отсижу и выйду на свободу, как буду смотреть людям в глаза? Стыдно. Лучше уйду на фронт: убьют, так убьют. А если живым вернусь, ко мне отношение будет уже другое», — передал слова Давлятчина один из знакомых. На фронте экс-заключенный получил тяжелое ранение, пережил несколько серьезных операций, стал инвалидом. Врачи пытались спасти ему ногу, но в конце декабря 2024-го ее пришлось ампутировать. «Да, у человека страшное прошлое. Но свою вину он искупил кровью. Он был готов умереть», — считает его товарищ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О маленьком свердловском поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском вся Россия узнала из новостей 7 января 18 лет назад. И содрогнулась: в рождественскую ночь в местном храме был жестоко убит священник Олег Ступичкин. Из церкви пропали недорогие иконы, а бандитов удалось задержать по горячим следам. Кто и ради чего расправился с мирным служителем, и как сложилась судьба преступников в наши дни, — в материале URA.RU. В ночь с 6 на 7 января 2007 года в храме святых апостолов Петра и Павла занялся пожар. Первой на место прибежала Марина Ступичкина — жена местного священника, отца Олега. В церковь женщина войти не смогла из-за густого дыма и бросилась за помощью. Пока ехали пожарные, один из сельчан сумел доползти до центра храма и увидел жуткую картину: возле алтаря лежал бездыханный отец Олег — весь в крови. Его голова была разбита, одеяние на нем горело. Из церкви пропала 21 икона. Все они были бумажными и не представляли особой материальной ценности, кроме одной — работы XVIII века. Отец Олег родился в 1966 году в Оренбургской области, рос талантливым ребенком, любил рисовать и писать стихи. После школы парень поступил в художественное училище. В студенческие годы часто бывал на практике в московских храмах, где постепенно начал приобщаться к вере. После армии работал в Оренбурге театральным художником. Женился на девушке Марине, в семье появились дети. Рождение малышей подтолкнуло семью перебраться из городской суеты поближе к природе — в село Сакмара. Там по инициативе Олега верующим вернули здание храма, которое в годы СССР было кинотеатром. В реконструкцию Ступичкин вложил все свое мастерство и силы. Потом он принимал участие в восстановлении многих церквей, и был рукоположен в священники. Одно время служил в саратовском поселке Донгуз, где был полковым священником в воинской части. Потом окормлял пожизненно осужденных в тюрьме «Черный дельфин» (Соль-Илецк). А в 2005 году был назначен настоятелем церкви апостолов Петра и Павла в свердловский поселок Нейво-Шайтанский. Община там уже существовала, но постоянных служб не было. Отец Олег с женой Мариной каждый день приходили на молитву и нередко проводили службу в пустом храме. Священник сам выпекал просфоры, а по ночам охранял церковь. Постепенно батюшку в поселке полюбили все. Говорят, он готов был выслушать любого человека, не отворачивался ни от пьяных, ни от сумасшедших. За советом и наставлением к нему обращались многие: от стариков до школьниц, которые забегали к священнику перед экзаменами. Он научил прихожан петь хоры, организовал реконструкцию ветхого храма. Настоятель сделал огромный 100-килограммовый деревянный крест, вырезал на нем узоры и сам донес до вершины местной горы, где вкопал глубоко в землю. В роковую ночь на Рождество он закончил праздничную службу и уже собирался с женой и детьми домой. Запирая дверь, Ступичкин заметил двух парней, которые направлялись к церкви. Они заявили, что хотели бы поговорить со священником наедине. Отец Олег отправил семью, сказал, что скоро будет, и вернулся с незнакомцами в храм. Там мужчины потребовали отдать им иконы, священник отказался. Тогда бандиты выхватили обрезок металлической трубы и более 15 раз ударили Ступичкина по голове. Они добивали полуживого священника руками и ногами, а после расправы собрали иконы и киоты на общую сумму 63 тысячи рублей (по тем временам). Часть из них злодеи унесли с собой, а часть спрятали в сугробе на кладбище. Заметая следы, они облили тело священника лампадным маслом и подожгли. Однако далеко уйти убийцы не смогли: через несколько часов их задержали местные жители на дороге из Нейво-Шайтанского в Алапаевск. Ими оказались двое жителей Алапаевска, ранее судимые 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев. В момент убийства оба были пьяны. СМИ писали, что сельчане чуть не линчевали рецидивистов, расправившихся с отцом Олегом: отбить разбойников удалось милиции. Они заявили, что не хотели лишать священника жизни. «Просто так получилось», — объяснили убийцы. В первые же дни после трагедии в неизвестное никому ранее уральское село поступило множество телеграмм, писем, телефонных звонков с соболезнованиями. Наиболее значимым было соболезнование Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Ходом следствия интересовался глава МВД РФ Рашид Нургалиев, который лично звонил в Алапаевск. Тело отца Олега хотели увезти из Нейво-Шайтанки и похоронить в монастыре «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Но местные жители воспротивились. «Он нас из ямы вытащил! Что ж нам, опять в эту яму идти?» — заявили мужики. Они вырубили рядом с церковью в грунте склеп и там похоронили священника. Говорят, к вдове Ступичкина приходила жена одного из убийц, плакала и просила прощения. И Марина простила — как положено по православным канонам. «Как Господь на Кресте страдал и молился Богу Отцу: „Отче! Прости им, ибо не знают, что делают“», — объясняла она. Женщина была уверена, что в убийц ее мужа вселились бесы. К слову, мистическую подоплеку видели многие, ведь одно из слов в названии поселка — Шайтанка — переводится с мусульманского как «бесовское место». Были даже предложения переименовать поселок, но этого не произошло. Марина же Ступичкина после похорон с четырьмя детьми перебралась в среднеуральский женский монастырь. Говорят, она приняла монашеский постриг и стала монахиней Магдалиной. Убийц судили присяжные заседатели — об этом ходатайствовали сами обвиняемые, вероятно, в надежде на снисхождение. Подсудимых единодушно признали виновными. Сергея Давлятчина приговорили к 21 годам 7 месяцам, Романа Сухачева — к 20 годам 11 месяцам тюрьмы. Кроме убийства и разбойного нападения Сухачеву вменили еще и статью за изнасилование, которое было совершено в Екатеринбурге годом ранее, в 2006-м (Давлятчин проходил по тому делу свидетелем). Выяснилось, что убийство священника можно было предотвратить. Тогда, после изнасилования, обоих подозреваемых доставили в прокуратуру Кировского района, но отпустили. Когда это вскрылось, прокурора района уволили. Роман Сухачев и по сей день продолжает отбывать наказание в тюрьме. Говорят, он недавно подавал прошение на условно-досрочное, но получил отказ. Его сообщник Сергей Давлятчин из тюрьмы ушел на СВО. «Он говорил: если я отсижу и выйду на свободу, как буду смотреть людям в глаза? Стыдно. Лучше уйду на фронт: убьют, так убьют. А если живым вернусь, ко мне отношение будет уже другое», — передал слова Давлятчина один из знакомых. На фронте экс-заключенный получил тяжелое ранение, пережил несколько серьезных операций, стал инвалидом. Врачи пытались спасти ему ногу, но в конце декабря 2024-го ее пришлось ампутировать. «Да, у человека страшное прошлое. Но свою вину он искупил кровью. Он был готов умереть», — считает его товарищ.