МИД РФ: США и Киев виновны в прекращении поставок российского газа через Украину

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Захарова отметила, что в прекращении транзита российского газа через Украину виноваты США и Киев
Захарова отметила, что в прекращении транзита российского газа через Украину виноваты США и Киев Фото:

Ответственность за прекращение транзита российского газа через Украину лежит на Соединенных Штатах Америки и киевских властях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме...» — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она также выразила мнение, что за прекращением транзита российского газа стоят и власти европейских стран, которые, по словам Захаровой, жертвуют благосостоянием своих народов ради финансовой поддержки экономики США.

С начала 1 января текущего года поставки российского газа через Украину прекращены, сообщает компания «Газпром». В заявлении отмечается, что с 1 января 2025 года «Газпром» лишен возможности осуществлять техническую и юридическую подачу газа для транзита через украинскую территорию, передает RT.

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Ответственность за прекращение транзита российского газа через Украину лежит на Соединенных Штатах Америки и киевских властях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме...» — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она также выразила мнение, что за прекращением транзита российского газа стоят и власти европейских стран, которые, по словам Захаровой, жертвуют благосостоянием своих народов ради финансовой поддержки экономики США. С начала 1 января текущего года поставки российского газа через Украину прекращены, сообщает компания «Газпром». В заявлении отмечается, что с 1 января 2025 года «Газпром» лишен возможности осуществлять техническую и юридическую подачу газа для транзита через украинскую территорию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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