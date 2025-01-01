На какие выплаты могут рассчитывать пермяки в 2025 году. Видео

В Пермском крае в 2025 году повышают пенсии и вводят новую выплату для студентов

02 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Размер региональной выплаты для молодых семей в 2025 году вырастет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае с 1 января 2025 года вырастет пенсия, а семьи молодых прикамцев получат единовременные выплаты при рождении детей. Без внимания не оставят и семьи участников спецоперации. Для власти региона также предусмотрели выплату при рождении ребенка. О механизме индексации пенсий и размерах социальных выплат URA.RU рассказали в пермском отделении Фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР), а также в министерстве труда и соцразвития в Пермском крае. Индексация страховых пенсий Начиная с 1 января 2025 года, в Пермском крае увеличат все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Индексация затронет 680 тысяч пенсионеров и составит 7,3%. При этом если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогноза, то пенсии проиндексируют еще раз. Средства в бюджете на это заложены, рассказали URA.RU в ОСФР по Пермскому краю. Индексация пенсий работающим пенсионерам Что касается работающих пенсионеров, то механизм повышения пенсий для них учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Это сделано для того, чтобы прикамцы смогли получить более существенную прибавку к пенсии. К примеру, пенсия работающего пенсионера составляет 16 675,39 рублей в месяц, а если бы он не работал, то получал бы 25 431,38 рублей. Расчет индексации будет производиться исходя из этой суммы, и учитывать предполагаемый коэффициент инфляции (7,3%). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1 856,15 рублей в месяц (7,3% от 25 431,38 рублей) и составит 18 531,54 рубля. Выплата молодым семьям Для молодых семей в Пермском крае введена единовременная региональная выплата. Она полагается в том случае, если в семье рождаются дети. Благодаря этой выплате в 2024 году прикамцы могли компенсировать до 37% стоимости приобретенного жилья. В 2025 году размер выплаты вырастет до 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья. Сегодня Прикамье — единственный регион в РФ, где молодые семьи получают такую материальную поддержку из средств местного бюджета, отмечают в минтруда и соцразвития края. Выплата при рождении детей для студентов С 2025 года в Пермском крае вводится единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составит 135 тысяч рублей. Кроме того, вводится региональный студенческий капитал для студенток, которые стали мамами. Единовременная выплата для них также составит более 134 тысяч рублей. Выплаты для семей участников спецоперации В 2024 году в семьях участников спецоперации родилось более 300 детей. Единовременная выплата для таких семей составила 128 тысяч рублей. С января нового года ее размер вырастет и составит 135 тысяч рублей, рассказали URA.RU в минтруда и социального развития Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с 1 января 2025 года вырастет пенсия, а семьи молодых прикамцев получат единовременные выплаты при рождении детей. Без внимания не оставят и семьи участников спецоперации. Для власти региона также предусмотрели выплату при рождении ребенка. О механизме индексации пенсий и размерах социальных выплат URA.RU рассказали в пермском отделении Фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР), а также в министерстве труда и соцразвития в Пермском крае. Индексация страховых пенсий Начиная с 1 января 2025 года, в Пермском крае увеличат все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Индексация затронет 680 тысяч пенсионеров и составит 7,3%. При этом если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогноза, то пенсии проиндексируют еще раз. Средства в бюджете на это заложены, рассказали URA.RU в ОСФР по Пермскому краю. Индексация пенсий работающим пенсионерам Что касается работающих пенсионеров, то механизм повышения пенсий для них учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Это сделано для того, чтобы прикамцы смогли получить более существенную прибавку к пенсии. К примеру, пенсия работающего пенсионера составляет 16 675,39 рублей в месяц, а если бы он не работал, то получал бы 25 431,38 рублей. Расчет индексации будет производиться исходя из этой суммы, и учитывать предполагаемый коэффициент инфляции (7,3%). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1 856,15 рублей в месяц (7,3% от 25 431,38 рублей) и составит 18 531,54 рубля. Выплата молодым семьям Для молодых семей в Пермском крае введена единовременная региональная выплата. Она полагается в том случае, если в семье рождаются дети. Благодаря этой выплате в 2024 году прикамцы могли компенсировать до 37% стоимости приобретенного жилья. В 2025 году размер выплаты вырастет до 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья. Сегодня Прикамье — единственный регион в РФ, где молодые семьи получают такую материальную поддержку из средств местного бюджета, отмечают в минтруда и соцразвития края. Выплата при рождении детей для студентов С 2025 года в Пермском крае вводится единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составит 135 тысяч рублей. Кроме того, вводится региональный студенческий капитал для студенток, которые стали мамами. Единовременная выплата для них также составит более 134 тысяч рублей. Выплаты для семей участников спецоперации В 2024 году в семьях участников спецоперации родилось более 300 детей. Единовременная выплата для таких семей составила 128 тысяч рублей. С января нового года ее размер вырастет и составит 135 тысяч рублей, рассказали URA.RU в минтруда и социального развития Прикамья.