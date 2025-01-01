01 января 2025

Тюменские врачи спасли ребенка с опасной опухолью

Врачи тюменской ОКБ №2 спасли 14-летнего ребенка с новообразованием в пазухе
© Служба новостей «URA.RU»
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После операции пациент чувствует себя лучше
После операции пациент чувствует себя лучше Фото:

Врачи тюменской ОКБ №2 вырезали у 14-летнего мальчика опухоль. Ребенок жаловался на частые головные боли. Новообразование оказалось доброкачественным. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Исходя из анамнеза и ранних заключений специалистов, было принято решение о госпитализации в оториноларингологическое отделение. На компьютерной томографии стало понятно, что образование имеет костную структуру и достаточно большой размер три на три сантиметра. Ввиду большого объема и роста оно начало разрушать переднюю лобную кость», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Ребенка прооперировали. Уже в первые сутки после хирургического вмешательства мальчик почувствовал себя лучше, головные боли исчезли. В настоящий момент ребенок проходит реабилитацию дома.

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Врачи тюменской ОКБ №2 вырезали у 14-летнего мальчика опухоль. Ребенок жаловался на частые головные боли. Новообразование оказалось доброкачественным. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Исходя из анамнеза и ранних заключений специалистов, было принято решение о госпитализации в оториноларингологическое отделение. На компьютерной томографии стало понятно, что образование имеет костную структуру и достаточно большой размер три на три сантиметра. Ввиду большого объема и роста оно начало разрушать переднюю лобную кость», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов. Ребенка прооперировали. Уже в первые сутки после хирургического вмешательства мальчик почувствовал себя лучше, головные боли исчезли. В настоящий момент ребенок проходит реабилитацию дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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