Тюменские врачи спасли ребенка с опасной опухолью

Врачи тюменской ОКБ №2 вырезали у 14-летнего мальчика опухоль. Ребенок жаловался на частые головные боли. Новообразование оказалось доброкачественным. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Исходя из анамнеза и ранних заключений специалистов, было принято решение о госпитализации в оториноларингологическое отделение. На компьютерной томографии стало понятно, что образование имеет костную структуру и достаточно большой размер три на три сантиметра. Ввиду большого объема и роста оно начало разрушать переднюю лобную кость», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.
Ребенка прооперировали. Уже в первые сутки после хирургического вмешательства мальчик почувствовал себя лучше, головные боли исчезли. В настоящий момент ребенок проходит реабилитацию дома.
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