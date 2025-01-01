Суд в Москве взыскал с пермской ИТ-компании «Пармалогика» почти 1 млрд рублей

Пермского разработчика программного обеспечения, ООО «Пармалогика» обязали выплатить 914 млн рублей. Иск генеральной прокуратуры и ООО «Свенти» к пермской компании рассмотренный арбитражным судом Москвы, был удовлетворен.
«Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ и ООО „Свенти“ о взыскании с пермского ООО „Пармалогика“ 914 млн. рублей», — пишет «Ъ-Прикамье. Издание уточняет, что решение по делу, которое рассматривалось в закрытом судебном заседании, было вынесено 28 декабря. Суть претензий прокуратуры к ответчику не известна.
Компания «Пармалогика» учреждена в 2016 году. По итогам 2023 года выручка юрлица превысила 230 млн руб.
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