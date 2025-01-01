01 января 2025

Суд в Москве взыскал с пермской ИТ-компании «Пармалогика» почти 1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ООО «Пармалогика» обязано выплатить по решению суда больше 900 млн рублей
ООО «Пармалогика» обязано выплатить по решению суда больше 900 млн рублей Фото:

Пермского разработчика программного обеспечения, ООО «Пармалогика» обязали выплатить 914 млн рублей. Иск генеральной прокуратуры и ООО «Свенти» к пермской компании рассмотренный арбитражным судом Москвы, был удовлетворен.

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ и ООО „Свенти“ о взыскании с пермского ООО „Пармалогика“ 914 млн. рублей», — пишет «Ъ-Прикамье. Издание уточняет, что решение по делу, которое рассматривалось в закрытом судебном заседании, было вынесено 28 декабря. Суть претензий прокуратуры к ответчику не известна.

Компания «Пармалогика» учреждена в 2016 году. По итогам 2023 года выручка юрлица превысила 230 млн руб.

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Пермского разработчика программного обеспечения, ООО «Пармалогика» обязали выплатить 914 млн рублей. Иск генеральной прокуратуры и ООО «Свенти» к пермской компании рассмотренный арбитражным судом Москвы, был удовлетворен. «Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ и ООО „Свенти“ о взыскании с пермского ООО „Пармалогика“ 914 млн. рублей», — пишет «Ъ-Прикамье. Издание уточняет, что решение по делу, которое рассматривалось в закрытом судебном заседании, было вынесено 28 декабря. Суть претензий прокуратуры к ответчику не известна. Компания «Пармалогика» учреждена в 2016 году. По итогам 2023 года выручка юрлица превысила 230 млн руб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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