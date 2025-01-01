01 января 2025

На Свердловскую область обрушится шторм

В Свердловской области 3 января прогнозируются порывы ветра до 18 метров и снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидаются сильные штормовые ветры и обильные снегопады (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 3 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства.

Свердловчан также призвали не парковать автомобили рядом с деревьями. А в случае ЧП звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что в ночь на пятницу в регионе ожидаются умеренные осадки на теплом фронте. В период с 3 по 5 января в южной части Свердловской области будут преобладать околонулевые температуры с высокой вероятностью оттепелей.

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В Свердловской области 3 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Свердловчан также призвали не парковать автомобили рядом с деревьями. А в случае ЧП звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что в ночь на пятницу в регионе ожидаются умеренные осадки на теплом фронте. В период с 3 по 5 января в южной части Свердловской области будут преобладать околонулевые температуры с высокой вероятностью оттепелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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