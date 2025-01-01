На Свердловскую область обрушится шторм

В Свердловской области 3 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства.
Свердловчан также призвали не парковать автомобили рядом с деревьями. А в случае ЧП звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.
Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что в ночь на пятницу в регионе ожидаются умеренные осадки на теплом фронте. В период с 3 по 5 января в южной части Свердловской области будут преобладать околонулевые температуры с высокой вероятностью оттепелей.
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