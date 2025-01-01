На Свердловскую область обрушится шторм

В Свердловской области 3 января прогнозируются порывы ветра до 18 метров и снег

02 января 2025 в 14:50 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются сильные штормовые ветры и обильные снегопады (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 3 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Свердловчан также призвали не парковать автомобили рядом с деревьями. А в случае ЧП звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что в ночь на пятницу в регионе ожидаются умеренные осадки на теплом фронте. В период с 3 по 5 января в южной части Свердловской области будут преобладать околонулевые температуры с высокой вероятностью оттепелей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 3 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Свердловчан также призвали не парковать автомобили рядом с деревьями. А в случае ЧП звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что в ночь на пятницу в регионе ожидаются умеренные осадки на теплом фронте. В период с 3 по 5 января в южной части Свердловской области будут преобладать околонулевые температуры с высокой вероятностью оттепелей.