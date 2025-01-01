01 января 2025

Челябинец, прокативший Деда Мороза с салютом, за год получил 41 штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, свердловская полиция, государственная автоинспекция, свердловское гаи
С осени 2023 года на авто зафиксировано 41 нарушение ПДД Фото:

На иномарке, которая везла на елке челябинца в костюме Деда Мороза, с осени 2023 года 41 раз нарушили правила дорожного движения. Владельцем оказался местный блогер.

«На машине за это время нарушили правила 41 раз, а общая сумма штрафов составила почти 45 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости, в том числе на 60-80 км/ч», — сообщает telegram-канал SHOT.

Мужчина также нарушал правила по части выезда на встречную полосу и использования световых и шумовых приборов. Авто он владеет с осени 2023 года и активно ведет соцсети, где публикует видео с лихой ездой.

Кадры с Дедом Морозом верхом на елке появились утром 2 января. Мужчину, пускающего во время езды салюты, зацепили за иномарку. Личности челябинцев уже установлены, они приглашены на беседу в городскую ГАИ.

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На иномарке, которая везла на елке челябинца в костюме Деда Мороза, с осени 2023 года 41 раз нарушили правила дорожного движения. Владельцем оказался местный блогер. «На машине за это время нарушили правила 41 раз, а общая сумма штрафов составила почти 45 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости, в том числе на 60-80 км/ч», — сообщает telegram-канал SHOT. Мужчина также нарушал правила по части выезда на встречную полосу и использования световых и шумовых приборов. Авто он владеет с осени 2023 года и активно ведет соцсети, где публикует видео с лихой ездой. Кадры с Дедом Морозом верхом на елке появились утром 2 января. Мужчину, пускающего во время езды салюты, зацепили за иномарку. Личности челябинцев уже установлены, они приглашены на беседу в городскую ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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