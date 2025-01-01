Челябинец, прокативший Деда Мороза с салютом, за год получил 41 штраф

С осени 2023 года на авто зафиксировано 41 нарушение ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На иномарке, которая везла на елке челябинца в костюме Деда Мороза, с осени 2023 года 41 раз нарушили правила дорожного движения. Владельцем оказался местный блогер.

«На машине за это время нарушили правила 41 раз, а общая сумма штрафов составила почти 45 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости, в том числе на 60-80 км/ч», — сообщает telegram-канал SHOT.

Мужчина также нарушал правила по части выезда на встречную полосу и использования световых и шумовых приборов. Авто он владеет с осени 2023 года и активно ведет соцсети, где публикует видео с лихой ездой.

Кадры с Дедом Морозом верхом на елке появились утром 2 января. Мужчину, пускающего во время езды салюты, зацепили за иномарку. Личности челябинцев уже установлены, они приглашены на беседу в городскую ГАИ.