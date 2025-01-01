В центре Челябинска Дед Мороз устроил салют, проезжая верхом на елке. Видео

02 января 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Мужчина в костюме Деда Мороза запустил салют, проезжая на елке Фото: Наталья Чернова © URA.RU В центре Челябинска ночью с 1 на 2 января неизвестный в костюме Деда Мороза устроил салют на проезжей части. Мужчина использовал в качестве саней елку, привязанную к автомобилю, и на скорости запускал залпы фейерверков. «Мажоры по центру города гоняют еще и верхом на елке в костюме Деда Мороза», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Другой житель города поделился кадрами, как Дед Мороз запускает салют на улице Труда. В это время экстремал ехал на елке, привязанной к иномарке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска ночью с 1 на 2 января неизвестный в костюме Деда Мороза устроил салют на проезжей части. Мужчина использовал в качестве саней елку, привязанную к автомобилю, и на скорости запускал залпы фейерверков. «Мажоры по центру города гоняют еще и верхом на елке в костюме Деда Мороза», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Другой житель города поделился кадрами, как Дед Мороз запускает салют на улице Труда. В это время экстремал ехал на елке, привязанной к иномарке.