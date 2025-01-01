01 января 2025
31 декабря 2024

В центре Челябинска Дед Мороз устроил салют, проезжая верхом на елке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверк, 9 мая Челябинск, салют, фейерверк
Мужчина в костюме Деда Мороза запустил салют, проезжая на елке Фото:

В центре Челябинска ночью с 1 на 2 января неизвестный в костюме Деда Мороза устроил салют на проезжей части. Мужчина использовал в качестве саней елку, привязанную к автомобилю, и на скорости запускал залпы фейерверков.

«Мажоры по центру города гоняют еще и верхом на елке в костюме Деда Мороза», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».

Другой житель города поделился кадрами, как Дед Мороз запускает салют на улице Труда. В это время экстремал ехал на елке, привязанной к иномарке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска ночью с 1 на 2 января неизвестный в костюме Деда Мороза устроил салют на проезжей части. Мужчина использовал в качестве саней елку, привязанную к автомобилю, и на скорости запускал залпы фейерверков. «Мажоры по центру города гоняют еще и верхом на елке в костюме Деда Мороза», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Другой житель города поделился кадрами, как Дед Мороз запускает салют на улице Труда. В это время экстремал ехал на елке, привязанной к иномарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...