Обмывал машину и поехал за фруктами ребенку: как пьяные тюменцы лишились в новом году автомобилей

За первые дни нового года пьяными за рулем поймали 15 тюменцев. У некоторых из них за повторное вождение в нетрезвом виде изъяли автомобили. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Восемь нетрезвых водителей отстранены от управления транспортом вчера, еще семь сегодня ночью. Среди них заботливый папа и счастливый покупатель новой машины, а еще они рецидивисты пьяного вождения», — рассказали в ведомстве.
В поселке Голышманово задержали водителя, который спал в машине на обочине. Алкотестер показал 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Видео с камер наблюдения подтвердили, что мужчина пьяным ехал за рулем. Ранее он уже привлекался к ответственность за подобное преступление. За повторную пьяную езду ему грозит уголовная ответственность, автомобиль конфискован.
Аналогичная повторная езда в нетрезвом виде и последующая конфискация авто произошла в поселке Туртас Уватского района. Там водитель отмечал покупку нового авто и был пойман с поличным.
Третий случай произошел в Ишиме. Там водитель нетрезвым решил съездить за фруктами ребенку. Автомобиль также поместили на штрафстоянку.
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