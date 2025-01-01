01 января 2025

Обмывал машину и поехал за фруктами ребенку: как пьяные тюменцы лишились в новом году автомобилей

За первые дни нового года в Тюменской области задержали 15 пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области поймали 15 пьяных водителей
В Тюменской области поймали 15 пьяных водителей Фото:

За первые дни нового года пьяными за рулем поймали 15 тюменцев. У некоторых из них за повторное вождение в нетрезвом виде изъяли автомобили. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Восемь нетрезвых водителей отстранены от управления транспортом вчера, еще семь сегодня ночью. Среди них заботливый папа и счастливый покупатель новой машины, а еще они рецидивисты пьяного вождения», — рассказали в ведомстве.

В поселке Голышманово задержали водителя, который спал в машине на обочине. Алкотестер показал 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Видео с камер наблюдения подтвердили, что мужчина пьяным ехал за рулем. Ранее он уже привлекался к ответственность за подобное преступление. За повторную пьяную езду ему грозит уголовная ответственность, автомобиль конфискован.

Аналогичная повторная езда в нетрезвом виде и последующая конфискация авто произошла в поселке Туртас Уватского района. Там водитель отмечал покупку нового авто и был пойман с поличным.

Третий случай произошел в Ишиме. Там водитель нетрезвым решил съездить за фруктами ребенку. Автомобиль также поместили на штрафстоянку.

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За первые дни нового года пьяными за рулем поймали 15 тюменцев. У некоторых из них за повторное вождение в нетрезвом виде изъяли автомобили. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Восемь нетрезвых водителей отстранены от управления транспортом вчера, еще семь сегодня ночью. Среди них заботливый папа и счастливый покупатель новой машины, а еще они рецидивисты пьяного вождения», — рассказали в ведомстве. В поселке Голышманово задержали водителя, который спал в машине на обочине. Алкотестер показал 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Видео с камер наблюдения подтвердили, что мужчина пьяным ехал за рулем. Ранее он уже привлекался к ответственность за подобное преступление. За повторную пьяную езду ему грозит уголовная ответственность, автомобиль конфискован. Аналогичная повторная езда в нетрезвом виде и последующая конфискация авто произошла в поселке Туртас Уватского района. Там водитель отмечал покупку нового авто и был пойман с поличным. Третий случай произошел в Ишиме. Там водитель нетрезвым решил съездить за фруктами ребенку. Автомобиль также поместили на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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