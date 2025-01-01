В Кольцово экипаж «Аэрофлота» экстренно запросил бригаду скорой и реанимацию

Пассажиру «Аэрофлота» вызвали бригаду скорой (архивное фото)
В аэропорту Кольцово экипаж рейса «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Новосибирск, запросил экстренную медицинскую помощь. На месте также присутствовала бригада реанимационной службы, сообщили читатели URA.RU.
«У одного из пассажиров в полете ухудшилось самочувствие. К борту оперативно прибыли медики аэропорта, чтобы оказать первую помощь. Также в аэропорт была вызвана скорая», — рассказали URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
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