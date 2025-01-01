01 января 2025

В Кольцово экипаж «Аэрофлота» экстренно запросил бригаду скорой и реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Пассажиру «Аэрофлота» вызвали бригаду скорой (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово экипаж рейса «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Новосибирск, запросил экстренную медицинскую помощь. На месте также присутствовала бригада реанимационной службы, сообщили читатели URA.RU.

«У одного из пассажиров в полете ухудшилось самочувствие. К борту оперативно прибыли медики аэропорта, чтобы оказать первую помощь. Также в аэропорт была вызвана скорая», — рассказали URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

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В аэропорту Кольцово экипаж рейса «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Новосибирск, запросил экстренную медицинскую помощь. На месте также присутствовала бригада реанимационной службы, сообщили читатели URA.RU. «У одного из пассажиров в полете ухудшилось самочувствие. К борту оперативно прибыли медики аэропорта, чтобы оказать первую помощь. Также в аэропорт была вызвана скорая», — рассказали URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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