«Работать некому»: в Екатеринбурге массово задерживаются автобусные рейсы

Пассажиры покидают уральскую столицу с большим опозданием (архивное фото)
На Южном автовокзале Екатеринбурга в разгар праздников задерживаются автобусные рейсы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в диспетчерской.
«Из-за новогодних каникул наблюдаются отмены и задержки рейсов. В Талице, например, вчера рейсов не было вовсе, а сегодня уже выполнены два. Из-за праздников работать некому», — отметил собеседник агентства.
Отменены семь рейсов в Двуреченск, Северский, Заречный, Талицу, Бобровский, Дегтярск и Арамиль. Сообщается также о задержке рейсов до Челябинска.
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