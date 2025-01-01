01 января 2025

«Работать некому»: в Екатеринбурге массово задерживаются автобусные рейсы

Пассажиры не могут дождаться транспорта на Южном автовокзале Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
Пассажиры покидают уральскую столицу с большим опозданием (архивное фото) Фото:

На Южном автовокзале Екатеринбурга в разгар праздников задерживаются автобусные рейсы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в диспетчерской.

«Из-за новогодних каникул наблюдаются отмены и задержки рейсов. В Талице, например, вчера рейсов не было вовсе, а сегодня уже выполнены два. Из-за праздников работать некому», — отметил собеседник агентства.

Отменены семь рейсов в Двуреченск, Северский, Заречный, Талицу, Бобровский, Дегтярск и Арамиль. Сообщается также о задержке рейсов до Челябинска.

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На Южном автовокзале Екатеринбурга в разгар праздников задерживаются автобусные рейсы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в диспетчерской. «Из-за новогодних каникул наблюдаются отмены и задержки рейсов. В Талице, например, вчера рейсов не было вовсе, а сегодня уже выполнены два. Из-за праздников работать некому», — отметил собеседник агентства. Отменены семь рейсов в Двуреченск, Северский, Заречный, Талицу, Бобровский, Дегтярск и Арамиль. Сообщается также о задержке рейсов до Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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