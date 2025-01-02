Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде Фото:

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Таиланде, сообщают СМИ. Инцидент произошел на въезде в Паттайю, когда автобус с 37 пассажирами столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение.

«... авария произошла на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону», — передает телеканал Amarin news.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 27 человек, включая российских туристов и водителя автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу. На данный момент другие подробности аварии неизвестны.

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Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Таиланде, сообщают СМИ. Инцидент произошел на въезде в Паттайю, когда автобус с 37 пассажирами столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение. «... авария произошла на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону», — передает телеканал Amarin news. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 27 человек, включая российских туристов и водителя автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу. На данный момент другие подробности аварии неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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