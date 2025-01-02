Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Таиланде, сообщают СМИ. Инцидент произошел на въезде в Паттайю, когда автобус с 37 пассажирами столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение.
«... авария произошла на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришёлся на переднюю часть и левую сторону», — передает телеканал Amarin news.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 27 человек, включая российских туристов и водителя автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу. На данный момент другие подробности аварии неизвестны.
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