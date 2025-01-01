Олег Кондратьев выловил пять щук в новом году (архивное фото)
Рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной достигает трех килограммов, написал он в социальной сети.
«Сезон 2025 открыт. Окунь и сорога сегодня отказались от поклевок. Все поймано на жерлицы с утра и до обеда», — написал Олег Кондратьев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
Общий вес добычи составил более десяти килограммов. Щуки не самые большие — от трех килограммов до одного килограмма.
Олег Кондратьев поймал пять щук на новогодней рыбалке
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