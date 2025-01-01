01 января 2025

Ямальский рыбак похвастался щуками, выловленными в новом году. Фото

Рыбак из ЯНАО выловил пять щук на рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Кондратьев выловил пять щук в новом году (архивное фото)
Олег Кондратьев выловил пять щук в новом году (архивное фото) Фото:

Рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной достигает трех килограммов, написал он в социальной сети.

«Сезон 2025 открыт. Окунь и сорога сегодня отказались от поклевок. Все поймано на жерлицы с утра и до обеда», — написал Олег Кондратьев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.

Общий вес добычи составил более десяти килограммов. Щуки не самые большие — от трех килограммов до одного килограмма.

Олег Кондратьев поймал пять щук на новогодней рыбалке
Олег Кондратьев поймал пять щук на новогодней рыбалке
Фото:

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Рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной достигает трех килограммов, написал он в социальной сети. «Сезон 2025 открыт. Окунь и сорога сегодня отказались от поклевок. Все поймано на жерлицы с утра и до обеда», — написал Олег Кондратьев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. Общий вес добычи составил более десяти килограммов. Щуки не самые большие — от трех килограммов до одного килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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