Германия просит запустить «Северный поток»

В Германии призвали запустить «Северный поток» на фоне остановки транзита газа через Украину. Об этом в своем аккаунте X заявила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Промышленность переживает бум из-за высоких цен на энергоносители. Наконец-то запустите Северный поток! Хватит денежных подарков Киеву», — написала Севим Дагделен.
В связи с окончанием действия договора с «Нафтогаз Украины», 1 января 2025 года компания «Газпром» прекратила осуществлять транзит газа через территорию Украины. Договор действовал с 30 декабря 2019 года.
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