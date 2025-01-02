02 января 2025

Германия просит запустить «Северный поток»

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Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала перестать кормить Украину
Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала перестать кормить Украину Фото:

В Германии призвали запустить «Северный поток» на фоне остановки транзита газа через Украину. Об этом в своем аккаунте X заявила депутат Бундестага Севим Дагделен.

«Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Промышленность переживает бум из-за высоких цен на энергоносители. Наконец-то запустите Северный поток! Хватит денежных подарков Киеву», — написала Севим Дагделен.

В связи с окончанием действия договора с «Нафтогаз Украины», 1 января 2025 года компания «Газпром» прекратила осуществлять транзит газа через территорию Украины. Договор действовал с 30 декабря 2019 года.

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В Германии призвали запустить «Северный поток» на фоне остановки транзита газа через Украину. Об этом в своем аккаунте X заявила депутат Бундестага Севим Дагделен. «Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Промышленность переживает бум из-за высоких цен на энергоносители. Наконец-то запустите Северный поток! Хватит денежных подарков Киеву», — написала Севим Дагделен. В связи с окончанием действия договора с «Нафтогаз Украины», 1 января 2025 года компания «Газпром» прекратила осуществлять транзит газа через территорию Украины. Договор действовал с 30 декабря 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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