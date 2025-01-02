Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу, а тех, кто не работает, требуют вернуть обратно в Украину. В ходе телемарафона он подверг критике политику в отношении украинских беженцев и выразил недовольство подходом Запада к миграционной политике.
«Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев. Так оно и есть. Я говорю [западным лидерам], давайте на пресс-конференции об этом поговорим, никто из них не хочет. Потому что их общества по-разному ко всему этому относятся. <...> Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: вы их заберите», — сказал он в эфире телемарафона.
Зеленский также подчеркнул, что эти вопросы зачастую озвучиваются непублично, что свидетельствует о сложности ситуации. Такие действия западных стран вызывают различные реакции в украинском обществе, особенно учитывая значительное сокращение численности населения Украины и миграционный кризис последних лет.
Ранее Зеленский назвал условия, при которых в стране могут быть проведены президентские выборы. Он считает, что к этому вопросу следует вернуться, если ВСУ удастся завершить горячую фазу конфликта.
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