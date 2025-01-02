В Пермский зоопарк привезли новогодние елки

В конце декабря на «Заводе Шпагина» прошел семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес», кот. Он стал одним из последних мероприятий в честь 300-летия Перми. Залы были украшены маленькими елочками, а после фестиваля их отправили в Пермский зоопарк. Об этом рассказала пресс-служба зоосада.
«Ели, участвовавшие в празднике и радовавшие посетителей, получат вторую жизнь. Они будут использованы для оформления вольеров зайцев и для лакомства козочкам», — сообщается в социальной сети «Вконтакте» зоосада.
Зоопарк возобновил свою работу в новом году. На странице зверинца в соцсети «Вконтакте» уточняется, что Пермский зоопарк принимает в дар от компаний нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров.
«От частных лиц деревья не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными и полезными для животных», — пояснили в зоопарке
Прием новогодних деревьев продлится до 9 января 2025 года. Как подарить подарить нашим животным ели или сосны можно по телефону 212-26-21 (305) или написать в соцсетях.
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