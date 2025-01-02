02 января 2025
01 января 2025

В ЯНАО назван ТОП-5 имен 2024 года для новорожденных

Михаил и София стали самыми популярными именами 2024 года в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в 2024 году родилось 117 Михаилов и 88 Софий
В ЯНАО в 2024 году родилось 117 Михаилов и 88 Софий Фото:

В ЯНАО самым популярным именем 2024 года для новорожденных мальчиков стало Михаил, а для девочек — София и Анна. Данные о частых и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.

«В 2024 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Михаил (117), Александр (103), Артем (89), Дмитрий (81) и Лев (81). Среди имен девочек лидируют — София (88), Анна (88), Мария (84), Ева (76) и Василиса (70)», — следует из аналитических материалов.

Среди редких имен для ямальских мальчиков зарегистрированы: Абубакар-Сиддик, Алексан, Бийсултан, Билалл и Аркадий. Для девочек — Айыма, Нилуфар, Нагима, Айсулуу и Алифа.

При этом, лидеры в популярных именах мальчиков не сменились, а вот у девочек имя София еще месяц назад было на четвертом месте. Василисы вообще не было в топе — она заменила Есению — подробнее в материале URA.RU.

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В ЯНАО самым популярным именем 2024 года для новорожденных мальчиков стало Михаил, а для девочек — София и Анна. Данные о частых и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа. «В 2024 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Михаил (117), Александр (103), Артем (89), Дмитрий (81) и Лев (81). Среди имен девочек лидируют — София (88), Анна (88), Мария (84), Ева (76) и Василиса (70)», — следует из аналитических материалов. Среди редких имен для ямальских мальчиков зарегистрированы: Абубакар-Сиддик, Алексан, Бийсултан, Билалл и Аркадий. Для девочек — Айыма, Нилуфар, Нагима, Айсулуу и Алифа. При этом, лидеры в популярных именах мальчиков не сменились, а вот у девочек имя София еще месяц назад было на четвертом месте. Василисы вообще не было в топе — она заменила Есению — подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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