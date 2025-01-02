В ЯНАО назван ТОП-5 имен 2024 года для новорожденных

В ЯНАО самым популярным именем 2024 года для новорожденных мальчиков стало Михаил, а для девочек — София и Анна. Данные о частых и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.
«В 2024 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Михаил (117), Александр (103), Артем (89), Дмитрий (81) и Лев (81). Среди имен девочек лидируют — София (88), Анна (88), Мария (84), Ева (76) и Василиса (70)», — следует из аналитических материалов.
Среди редких имен для ямальских мальчиков зарегистрированы: Абубакар-Сиддик, Алексан, Бийсултан, Билалл и Аркадий. Для девочек — Айыма, Нилуфар, Нагима, Айсулуу и Алифа.
При этом, лидеры в популярных именах мальчиков не сменились, а вот у девочек имя София еще месяц назад было на четвертом месте. Василисы вообще не было в топе — она заменила Есению — подробнее в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!