Прошедший год в Прикамье стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

В Пермском крае 2024 год был значительно холоднее, чем 2023, но все же теплее нормы. По среднегодовой температуре он занял шестое-седьмое место за все время наблюдений. Теплее были только 2020, 2023, 2008, 2005 и 1995 годы, а в некоторых районах — также 1981 год. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Минувший год отметился холодной зимой с нормальным уровнем осадков, ранней, но затяжной весной с холодами и сильными снегопадами в мае. Лето было умеренно теплым с достаточным, а на юге — избытком осадков, а осень — теплой и сухой. Начало зимы 2024-2025 годов тоже было очень теплым. Среднегодовая температура воздуха в Перми составила 3,9 градуса выше нуля, что на 1,2 градуса выше климатической нормы», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
2024 года запомнился жителям региона аномально холодным маем с очень сильными снегопадами. Метеорологи отмечают, что май на большей части края стал самым холодным за 55 лет — с 1969 года. Январь минувшего года был немного холоднее нормы.
Несмотря на достаточное количество осадков в 2024 году, реки все еще испытывали влияние аномальной засухи 2022-2023 годов. В результате весеннее половодье оказалось ниже нормы. Летом высоких паводков не было, в отличие от Южного Урала, где прошли сильные наводнения. В сентябре-октябре, из-за отсутствия дождей, уровни воды в реках снова упали до рекордно низких отметок 2023 года, а приток воды в Камское водохранилище снизился до 500 кубометров в секунду, что также близко к рекордам 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, в первых числах января нового года жителей Прикамья ожидает оттепель, за которой последует похолодание. Ожидается, что вторая половина января будет холоднее первой. По статистике, именно в этих числах приходят существенные морозы от 20 до 25 градусов ниже нуля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!