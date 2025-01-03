Ей невозможно противостоять: на что способна российская подлодка «Ясень», которую боятся в США

В американском издании The National Interest восхитились атомной подводной лодкой (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Она способна внезапно поражать цели на близкой дистанции из-за ультра-тихого оснащения. Также в США отметили, что у них нет оружия такой же мощности, как «Ясень-М», чтобы оказать сопротивление. На что еще способна подлодка военно-морского флота (ВМФ) России «Ясень-М» — в материале URA.RU.
Что известно о субмарине «Ясень-М»
Серия подводных лодок «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первой лодкой которого был «Северодвинск», ее строительство началось в 1993 году. Эти субмарины интегрируют последние технологические достижения: они обладают минимизированной шумностью, торпедными аппаратами, имеют уникальную конструкцию корпуса и вертикальные пусковые установки для различных типов ракет.
Проект 885М «Ясень-М» включает в себя восемь многоцелевых подводных лодок. Изначально планировалось сконструировать 30 субмарин. Ведущей подлодкой серии стала К-561 «Казань», которая вошла в состав Северного флота в 2021 году. Первой же серийной лодкой проекта стала К-573 «Новосибирск», принятая на вооружение в конце 2022 года.
«Ясени» призваны заменить несколько серий АПЛ, построенных в период с 1970 по 1980-е годы. К ним относятся проекты 705(К ) «Лира», 971 «Щука-Б» и 949А «Антей». Работы над новым поколением атомных подводных лодок протекали с перерывами: первые заморозки работы произошли в 80-е, затем в 90-е. К возобновлению проекта приступили только в 2004 году, уже с учетом значительной переработки концепции. Субмарины «Ясень-М» полностью состоят из российских компонентов. Известные
Что значит «М» в названии подлодки
Обозначение «М» в названии проекта указывает на модернизацию. Отличие модернизированной версии заключается в измененных размерах и уменьшенном числе экипажа по сравнению с головной лодкой. Замена части экипажа достигается за счет внедрения современной боевой информационно-управляющей системы. Она выполняет множество функций, упрощая боевую работу, сообщил военный эксперт Алексей Леонков для РЕН ТВ.
Характеристики и особенности
В рамках модернизации подлодки проекта «Ясень» достигнуто уменьшение размеров, повышение тихоходности и универсальности. Также значительно выросла огневая мощь этих подводных лодок. Отмечается что новейшая модификация «Ясень-М» способна поражать цели под водой, на воде и на суше.
Модель «Ясень-М» оборудована гидроакустическим комплексом «Иртыш-Амфора», обеспечивающим возможность обнаружения объектов на расстоянии десятков километров. Подлодка способна улавливать звуки спереди, сзади и сбоку, что обеспечивает значительное преимущество, позволяя субмарине первой выявлять противника и наносить удары.
Кроме того, подлодка оснащена торпедами с системой самонаведения. Также «Ясень-М» может использовать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». На борту субмарины могут разместиться до 40 крылатых и 36 гиперзвуковых ракет.
Уточняется, что ракеты «Калибр» могут поражать морские цели на расстоянии не менее 250 километров, тогда как наземные цели — на расстояние до 2,5 тысячи километров. При этом ракеты «Циркон» способны наносить еще более мощные удары на дистанции не менее 1000 километров. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день почти невозможно отразить удар этих гиперзвуковых ракет.
Тактико-технические данные «Ясень-М»:
- Длина субмарины — 130 метров;
- Максимальная ширина — 13 метров;
- Высота — более девяти метров;
- Рабочая глубина погружения достигает 520 метров;
- Максимальная глубина погружения — 600 метров;
- Скорость под водой — 31 узел;
- Наводная скорость составляет 16 узлов;
- Надводное водоизмещение — 8600 тонн, подводное — 13 800 тонн;
- Скорость — до 60 км/ч;
- Длительность автономного плавания — около 100 дней;
- Вмещает до 90 членов экипажа.
Преимущества подлодки
Военный аналитик Дмитрий Болтенков заявил, что субмарины «Ясень-М» могут создать значительные трудности для США. Их невозможно обнаружить под водой, а использующиеся на борту ракеты «Циркон» нельзя перехватить.
"Ясени" – это новые российские многоцелевые подводные лодки. Это малошумная субмарина, ее практически невозможно найти под водой. Самый большой ее плюс – гиперзвуковые ракеты "Циркон", их нет у других армий, и эту ракету невозможно перехватить, – подчеркнул Болтенков.
Также, по словам эксперта, публикации о преимуществах российского оружия часто направлены на то, чтобы стимулировать чиновников в США увеличить финансирование обороны. Он отметил, что во времена холодной войны американцев пугали русским вторжением, сейчас — подлодками. Однако при этом финансирование оборонного сектора в Штатах всегда испытывало дефицит.
«Ясень» против американских подлодок
Цена-качество
Атомные подводные лодки серии «Ясень-М» можно сравнить с четвертым поколением американских подлодок класса Virginia SSN-774. В этом контексте можно сравнить преимущества и недостатки отечественной модели и зарубежного аналога. Прежде всего, по соотношению «цена-качество» подлодка ВМФ России значительно выигрывает: предварительная стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей (приблизительно 1,6 млрд долларов), при этом стоимость Virginia достигает 2,8 млрд долларов.
Скорость передвижения
Новая российская подлодка обладает характеристиками типичного перехватчика, развивающего скорость до 31 узла, что позволяет догнать даже самые быстрые надводные корабли. В то же время Virginia SSN-774 может развивать скорость до 34 узлов, однако ее основная специализация — борьба с подводными лодками и выполнение прибрежных задач. По глубине погружения преимущество остается на стороне «Ясеня», способного погружаться на глубину до 600 метров, в то время как Virginia — лишь на 490 метров.
Габариты
Габариты подлодки РФ также превосходят американский аналог: водоизмещение под водой составляет почти 14 000 тонн против 8000 у Virginia SSN-774, размеры — 130 на 13 метров против 115 на 10,5 метров. Что касается состава экипажа, то российская модель рассчитана на 90 человек, тогда как американская может вместить до 134 членов экипажа.
Оружие на борту подлодок
На «Ясень-М» установлен гидроакустический комплекс МГК-600Б «Иртыш-Амфора-Б-055» или антенна комплекса «Лира». Они обеспечивают обнаружение целей на расстоянии до 320 километров. Virginia способна обнаружить цели на расстоянии не более 160 километров.
Кроме того, американская подлодка оснащена 14 высокоточными крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными ракетами «Гарпун», а также управляемыми торпедами Mark 48. В арсенале «Ясеня» — 40 сверхзвуковых крылатых ракет П-800 «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон» и сверхзвуковые ракеты «Калибр». Все это оружие помогает ВМФ России поражать цели на большом расстоянии.
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