В США забили тревогу из-за российской субмарины

В США взволнованы из-за российских подлодок проекта 885М «Ясень-М», которое способны с близкой дистанции внезапно атаковать американские субмарины. Отмечается, что у морского флота Штатов нет оружия такой же мощи, как у военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает журнал National Interest.
«Эти морские монстры [подлодки „Ясень-М“] способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. <...> Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам „Ясень-М“ российского Северного флота», — говорится в материале.
Отмечается, что дополнительно российские субмарины оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон». В материале подчеркивается, что американские силы не имеют достаточной защиты от гиперзвукового оружия.
Подлодки проекта 885 «Ясень» — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ «Северодвинск» — поступил в распоряжение российского морского флота в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту «Ясень-М». На данный момент в строю находится четыре корабля проекта 885М и одна подлодка проекта 885.
Кроме того, ранее в состав ВМФ России вошел малый ракетный корабль «Туча». Он оснащен ракетным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет. Также на борту корабля находится автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.