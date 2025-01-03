В США забили тревогу из-за российской субмарины

NI: ВМС США нечего противопоставить российским подлодкам «Ясень-М»
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США не могут противостоять новой российской подлодке (архивное фото)
США не могут противостоять новой российской подлодке (архивное фото) Фото:

В США взволнованы из-за российских подлодок проекта 885М «Ясень-М», которое способны с близкой дистанции внезапно атаковать американские субмарины. Отмечается, что у морского флота Штатов нет оружия такой же мощи, как у военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает журнал National Interest.

«Эти морские монстры [подлодки „Ясень-М“] способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. <...> Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам „Ясень-М“ российского Северного флота», — говорится в материале

Отмечается, что дополнительно российские субмарины оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон». В материале подчеркивается, что американские силы не имеют достаточной защиты от гиперзвукового оружия.

Подлодки проекта 885 «Ясень» — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ «Северодвинск» — поступил в распоряжение российского морского флота в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту «Ясень-М». На данный момент в строю находится четыре корабля проекта 885М и одна подлодка проекта 885.

Кроме того, ранее в состав ВМФ России вошел малый ракетный корабль «Туча». Он оснащен ракетным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет. Также на борту корабля находится автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА. 

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В США взволнованы из-за российских подлодок проекта 885М «Ясень-М», которое способны с близкой дистанции внезапно атаковать американские субмарины. Отмечается, что у морского флота Штатов нет оружия такой же мощи, как у военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает журнал National Interest. «Эти морские монстры [подлодки „Ясень-М“] способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. <...> Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам „Ясень-М“ российского Северного флота», — говорится в материале.  Отмечается, что дополнительно российские субмарины оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон». В материале подчеркивается, что американские силы не имеют достаточной защиты от гиперзвукового оружия. Подлодки проекта 885 «Ясень» — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ «Северодвинск» — поступил в распоряжение российского морского флота в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту «Ясень-М». На данный момент в строю находится четыре корабля проекта 885М и одна подлодка проекта 885. Кроме того, ранее в состав ВМФ России вошел малый ракетный корабль «Туча». Он оснащен ракетным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет. Также на борту корабля находится автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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