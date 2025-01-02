02 января 2025

В Екатеринбурге у мальчика в руке взорвалась петарда. Видео

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Клипарт. Пермь, торговля, петарды, фейерверки, пиротехника, магазин
Ребенок нарушил правила обращения с пиротехникой Фото:

В Екатеринбурге пострадал школьник, у которого прямо в руке взорвалась петарда. О происшествии сообщает паблик «Безумный ЕКБ».

«На улице Надеждинской, 12 мальчик решил похвастаться перед друзьями и подорвать петарду в руке. В итоге ребенок получил сильные ожоги», — пишет telegram-канал со ссылкой на автора видео.

Корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава с вопросом о самочувствии маленького пациента. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге пострадал школьник, у которого прямо в руке взорвалась петарда. О происшествии сообщает паблик «Безумный ЕКБ». «На улице Надеждинской, 12 мальчик решил похвастаться перед друзьями и подорвать петарду в руке. В итоге ребенок получил сильные ожоги», — пишет telegram-канал со ссылкой на автора видео. Корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава с вопросом о самочувствии маленького пациента. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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