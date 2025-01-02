Ребенок нарушил правила обращения с пиротехникой
В Екатеринбурге пострадал школьник, у которого прямо в руке взорвалась петарда. О происшествии сообщает паблик «Безумный ЕКБ».
«На улице Надеждинской, 12 мальчик решил похвастаться перед друзьями и подорвать петарду в руке. В итоге ребенок получил сильные ожоги», — пишет telegram-канал со ссылкой на автора видео.
Корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава с вопросом о самочувствии маленького пациента. Ответ ожидается.
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