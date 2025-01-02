В Тюмени выросла стоимость строительства развязки на Червишевском тракте

Развязка на Червишевском тракте - самое долгое дорожное строительство в Тюмени
В Тюмени стоимость строительства дорожной развязки на Червишевском тракте выросла с 1,9 миллиардов рублей до 2,4 миллиарда. Об этом стало известно журналистам.
«Строительство развязки на Червишевском тракте подорожало. Его стоимость сейчас составляет 2,4 млрд руб. Удорожание произошло из-за корректировки проектно-сметной документации (изменение конфигурации съезда по просьбам жителей)», — пишет издание «Деловой квартал».
Развязку начали строить еще в 2016 году. Компания-подрядчик ТОДЭП планирует закончить работы в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!