02 января 2025

В Тюмени выросла стоимость строительства развязки на Червишевском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Развязка на Червишевском тракте - самое долгое дорожное строительство в Тюмени
Развязка на Червишевском тракте - самое долгое дорожное строительство в Тюмени Фото:

В Тюмени стоимость строительства дорожной развязки на Червишевском тракте выросла с 1,9 миллиардов рублей до 2,4 миллиарда. Об этом стало известно журналистам.

«Строительство развязки на Червишевском тракте подорожало. Его стоимость сейчас составляет 2,4 млрд руб. Удорожание произошло из-за корректировки проектно-сметной документации (изменение конфигурации съезда по просьбам жителей)», — пишет издание «Деловой квартал».

Развязку начали строить еще в 2016 году. Компания-подрядчик ТОДЭП планирует закончить работы в 2025 году.

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В Тюмени стоимость строительства дорожной развязки на Червишевском тракте выросла с 1,9 миллиардов рублей до 2,4 миллиарда. Об этом стало известно журналистам. «Строительство развязки на Червишевском тракте подорожало. Его стоимость сейчас составляет 2,4 млрд руб. Удорожание произошло из-за корректировки проектно-сметной документации (изменение конфигурации съезда по просьбам жителей)», — пишет издание «Деловой квартал». Развязку начали строить еще в 2016 году. Компания-подрядчик ТОДЭП планирует закончить работы в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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