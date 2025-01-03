Зеленский поставил ультиматум Европе

Глава Украины Владимир Зеленский поставил Европе ультиматум, заявив, что не собирается возвращать беженцев на Украину. По словам Зеленского, это не выгодно. Вернуть граждан, уехавших в Европу, Зеленский пообещал в обмен на системы ПВО.
«Дайте нам немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. При этом я буду стараться вернуть всех, а не только тех, кто не работает в Европе», — заявил Зеленский. Его слова цитирует украинское издание «Страна». Авторы материала отметили, что некоторые чиновники ЕС просили его обратиться к неработающим украинцам, бежавшим в Европу, и попросить вернуться их домой.
Зеленский же отметил, что это не выгодно. По его словам трудоустроенные в Европе украинцы платят налоги и «на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев».
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