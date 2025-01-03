На Западе заметили слабость ВСУ перед Россией: карта спецоперации на 3 января

На Западе обсуждают возможное обрушении оборонительных линий Украины, а также отмечают уменьшение способностей ВСУ противостоять войскам РФ, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Также Министерство обороны России заявило, что в течение минувшей ночи системы ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Ход спецоперации и обстановка на фронте на 2 января — в материале URA.RU.
На Западе заметили слабость ВСУ перед Россией
На Западе обсуждают вероятность скорого краха оборонительных рубежей Украины и отмечают снижение способности украинских ВС противостоять армии РФ, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. В администрации президента США Джо Байдена понимают, что одних только поставок военного оборудования для украинских военных недостаточно для стабилизации ситуации. Также на Западе признают, что Россия не намерена отступать.
Атака ВСУ на российские регионы
Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника ВСУ. По информации ведомства, десять дронов были сбиты над Брянской областью, четыре — над Ростовской и Орловской, два — над Белгородской, по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.
Также украинский дрон атаковал населенный пункт Ясные Зори в Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и тяжелым ранением ноги спасатели доставили в городскую больницу.
Курское направление
В Курской области группировка «Север» активно участвует в боевых действиях, которые проходят в лесных массивах Суджанского района и прилегающих территориях Леонидово, Куриловки и Николаево-Дарьино. Противник активно использует контрнаступления и усиливает свои силы за счет подкреплений. ВСУ производят обстрелы с использованием ракетной техники, в результате чего пострадало село Ивановское Рыльского района, передает telegram-канал «Два майора».
Харьковское направление
На расстоянии 50 километров к западу от линий Купянского и Краснолиманского направлений ВСУ начали подготовку к организации круговой обороны в Изюме и Балаклее Харьковской области. Украинские войска планируют противостоять продвижению ВС РФ вглубь названных территорий.
Донецкое направление
В городе Торецк (Дзержинск) продолжаются интенсивные боевые действия. Вооруженные силы продвигаются на север от Центрального рынка, осуществляя наступление в направлении терриконов шахт. К северу от района многоэтажек российская армия заняла здание колледжа.
Бойцы ВС РФ обустроили плацдарм в районе реки возле Лимана с целью захвата стратегически важных высот. Согласно информации от украинских военных аналитиков из DeepState, ситуация вокруг села Ивановка в районе Лимана обострилась. Российские войска уделяют особое внимание территориям вдоль реки Жеребец, стремясь вытеснить подразделения ВСУ в направлении Ивановки, Терны, Ямполевки, Торского, передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Покровское направление
На покровском направлении войска ВС РФ осуществляют наступательные действия в районе Нововасилевки, расположенной к юго-западу от Покровска. Российские бойцы проводят операции по выравниванию фронта в районе населенного пункта Зеленое. Также сообщается о прогрессе ВС РФ к востоку, в районе Воздвиженки, которая находится в четырех километра до ключевой логистической развязки на трассе Покровск — Константиновка.
Кураховское направление
К западу от Курахово, в районе Петропавловки, происходят атаки со стороны ВС РФ. Российские войска продвигаются в западном направлении от Успеновки. В то же время, в промышленной зоне Курахово украинские военные подразделения постепенно теряют позиции, что позволяет российским частям приближаться к трубному заводу.
Запорожское направление
В Запорожской области передовые подразделения ВС РФ продвигаются в западной части населенного пункта Белогорье. Он находится в Пологовском районе.
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