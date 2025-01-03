Системы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника над шестью регионами России

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Над Брянской областью ПВО сбили десять украинских БПЛА
Над Брянской областью ПВО сбили десять украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 3 января российские системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«За ночь уничтожены 22 украинских БПЛА над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями», — сообщает Минобороны. Там добавили, что над Брянской областью уничтожено десять дронов, над Орловской и Ростовской — по четыре, над Белгородской — два, а над Волгоградской и Липецкой — по одному.

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В ночь на 3 января российские системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «За ночь уничтожены 22 украинских БПЛА над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями», — сообщает Минобороны. Там добавили, что над Брянской областью уничтожено десять дронов, над Орловской и Ростовской — по четыре, над Белгородской — два, а над Волгоградской и Липецкой — по одному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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