Системы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника над шестью регионами России

В ночь на 3 января российские системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«За ночь уничтожены 22 украинских БПЛА над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями», — сообщает Минобороны. Там добавили, что над Брянской областью уничтожено десять дронов, над Орловской и Ростовской — по четыре, над Белгородской — два, а над Волгоградской и Липецкой — по одному.
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