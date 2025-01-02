02 января 2025

Свердловчане смогут увидеть первый звездопад 2025 года

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Метеоры будут падать уже в пятницу, 3 января Фото:

В пятницу, 3 января, жители Свердловской области смогут увидеть первый в новом году звездопад. Подробности URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«3 января пик метеорного потока Квадрантиды. Это очень интенсивный метеорный поток с часовым зенитным числом до 120 метеоров в час. К сожалению, на Урале ожидается облачная погода. Метеорный поток имеет очень короткую продолжительность, всего лишь несколько часов. Если вдруг появится небольшое прояснение, то одиночный наблюдатель может увидеть вечером и ночью до нескольких десятков метеоров в час в северной части неба», — объяснил Санакоев.

Этот звездопад станет первым в 2025 году. Свое название метеорный поток получил от созвездия Стенной Квадрант, которое в современной астрономии уже не используется.

Уральцам может повезти увидеть первый в этом году метеорный поток
Уральцам может повезти увидеть первый в этом году метеорный поток
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В пятницу, 3 января, жители Свердловской области смогут увидеть первый в новом году звездопад. Подробности URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «3 января пик метеорного потока Квадрантиды. Это очень интенсивный метеорный поток с часовым зенитным числом до 120 метеоров в час. К сожалению, на Урале ожидается облачная погода. Метеорный поток имеет очень короткую продолжительность, всего лишь несколько часов. Если вдруг появится небольшое прояснение, то одиночный наблюдатель может увидеть вечером и ночью до нескольких десятков метеоров в час в северной части неба», — объяснил Санакоев. Этот звездопад станет первым в 2025 году. Свое название метеорный поток получил от созвездия Стенной Квадрант, которое в современной астрономии уже не используется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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