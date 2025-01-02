Свердловчане смогут увидеть первый звездопад 2025 года

В пятницу, 3 января, жители Свердловской области смогут увидеть первый в новом году звездопад. Подробности URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.
«3 января пик метеорного потока Квадрантиды. Это очень интенсивный метеорный поток с часовым зенитным числом до 120 метеоров в час. К сожалению, на Урале ожидается облачная погода. Метеорный поток имеет очень короткую продолжительность, всего лишь несколько часов. Если вдруг появится небольшое прояснение, то одиночный наблюдатель может увидеть вечером и ночью до нескольких десятков метеоров в час в северной части неба», — объяснил Санакоев.
Этот звездопад станет первым в 2025 году. Свое название метеорный поток получил от созвездия Стенной Квадрант, которое в современной астрономии уже не используется.
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