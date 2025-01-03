Мишустин одобрил план повышения безопасности авиаперелетов

Правительство повысит безопасность российских аэропортов и авиаперелетов. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым 3 января поддержал строительство новых воздушных гаваней в шести городах России и подчеркнул важность обновления действующих авиавокзалов. Директор института транспортного планирования Михаил Якимов пояснил URA.RU, что новые аэропорты — это не только комфорт пассажиров, но и их безопасность, которая еще больше волнует россиян после закрытий неба над городами в конце декабря и начале января.
«Я знаю еще об одной ипостаси. Она, конечно, связана с высокими технологиями, с промышленностью. Это социальные объекты и вообще социальная инфраструктура. Это и школы, и аэропорты, и электротранспорт и т.д. — все то, что обеспечивает комфорт и удобство для наших людей, и чем ВЭБ тоже занимается», — отметил Мишустин, выслушав доклад Шувалова о результатах работы в 2024 году и стратегии до 2030 года. Премьер попросил главу ВЭБ рассказать, как обстоят дела с проектами в названных им сферах.
При поддержке корпорации развития построены и реконструированы 12 аэропортов с годовым пассажиропотоком не менее 110 млн человек. В том числе модернизировали аэропорт Шереметьево в столице, добавил Шувалов.
«Девять аэропортов сейчас в рамках фабрики проектного финансирования строятся. И у нас поданы заявки еще на строительство шести новых аэропортов. Мы понимаем ответственность по подписанию новых кредитных соглашений. Базовая инфраструктура, как считают аналитики, в том числе Центрального банка, расшивает самые узкие места», — сказал Игорь Шувалов.
Глава ВЭБ.РФ уточнил, что новые аэропорты хотят построить в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Это города с высоким промышленным или туристическим потенциалом. Михаил Мишустин заявил, что финансирование развития инфраструктуры аэропортов нужно обязательно продолжить — это даст «кратный мультипликатор» для промышленности и смежных отраслей.
Шувалов уточнил, что объем инвестиций в новые аэропорты составит 376 млрд рублей. Участие ВЭБ.РФ — 148 млрд рублей.
«Запрос на модернизацию аэропортов высокий. У нас три основные группы частных инвесторов, — они известны и между собой нередко конкурируют. Но некоторые из них объединяются в небольших аэропортах, в таких, например, как Благовещенск. Мы опробовали хорошую практику, знаем, как с ними работать. И эффект большой. Действительно, люди сразу видят, когда приезжают в аэропорт, что услуга совершенно другого качества», — сказал председатель ВЭБ.РФ.
Вопрос обновления инфраструктуры действующих аэропортов и строительства новых, отвечающих современным требованиям стал еще актуальнее на фоне декабрьских событий — закрытия неба из-за атак беспилотников, отмечает директор Института транспортного планирования Михаил Якимов. В Архызе аэропорта еще нет, краснодарский закрыт с 2022 года.
В остальных городах, которые назвал Шувалов, авиапредприятия сравнительно небольшие. Они не только требуют расширения, к ним также есть вопросы, связанные с безопасностью полетов, сказал эксперт.
«Модернизация — это, кроме повышения удобства для пассажиров, еще и обеспечение безопасности. Сейчас власти обращают на это особое внимание. Как правило, обновление или строительство ведут совместными усилиями государство и частные инвесторы: компании вкладывают в аэровокзалы, а из бюджета финансируется аэродромная инфраструктура и, в частности, оборудование, которое обеспечивает навигацию и безопасность полетов», — уточнил Якимов.
Из-за угрозы беспилотников в конце декабря закрывали небо над Москвой, Казанью, Сочи, Волгоградом, Астраханью, Владикавказом и другими городами, сообщала Росавиация. Уже в этом году, 1 января, временные ограничения вводили в аэропортах Калуги, Саранска, Пензы, Саратова и Ульяновска.
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