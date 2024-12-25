В Казани отменяют рейсы из-за угрозы дронов: что нужно знать о ситуации в Татарстане

Росавиация: работа аэропорта Казани временно остановлена
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Казанский аэропорт временно закрыт
Казанский аэропорт временно закрыт Фото:

Аэропорт Казани 25 декабря был закрыт из-за угрозы безопасности гражданским перелетам. В связи с этим был объявлен план «Ковер». Все, что известно о ситуации — в материале URA.RU.

В Казани экстренно закрыт аэропорт

Аэропорт в Казани временно прекратил свою работу из-за введения плана «Ковер». Об этом URA.RU сообщил пассажир одного из рейсов.

«В Казани похоже опять аэропорт закрыли. Я сейчас тут. Самолет из Стамбула отправили на запасной в Самару. Мой [самолет] из Алматы, который должен потом в Екатеринбург лететь, тоже туда ушёл. Сотрудник пассажирам нашего рейса сказал, что план „Ковер“», — рассказал пассажир URA.RU.

Задержка повлияла на несколько рейсов, в том числе на направление Казань-Екатеринбург. Самолеты должны были вылететь вечером 24 декабря. На данный момент пассажиры, ожидающие свой рейс, размещены в гостинице.

На данный момент рейсы перенаправляют в запасные аэропорты
На данный момент рейсы перенаправляют в запасные аэропорты
Фото:

Росавиация подтвердила закрытие аэропорта

Росавиация подтвердила временное закрытие аэропорта Казани. Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщили в компании.

Что такое план «Ковер»

План «Ковер» активируется при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Согласно постановлению Правительства РФ, план предусматривает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.

Данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок и защиты воздушного пространства страны. Ранее сообщалось, что «Ковер» был объявлен в Москве 1 ноября из-за возможных атак беспилотников.

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Аэропорт Казани 25 декабря был закрыт из-за угрозы безопасности гражданским перелетам. В связи с этим был объявлен план «Ковер». Все, что известно о ситуации — в материале URA.RU. В Казани экстренно закрыт аэропорт Аэропорт в Казани временно прекратил свою работу из-за введения плана «Ковер». Об этом URA.RU сообщил пассажир одного из рейсов. «В Казани похоже опять аэропорт закрыли. Я сейчас тут. Самолет из Стамбула отправили на запасной в Самару. Мой [самолет] из Алматы, который должен потом в Екатеринбург лететь, тоже туда ушёл. Сотрудник пассажирам нашего рейса сказал, что план „Ковер“», — рассказал пассажир URA.RU. Задержка повлияла на несколько рейсов, в том числе на направление Казань-Екатеринбург. Самолеты должны были вылететь вечером 24 декабря. На данный момент пассажиры, ожидающие свой рейс, размещены в гостинице. Росавиация подтвердила закрытие аэропорта Росавиация подтвердила временное закрытие аэропорта Казани. Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщили в компании. Что такое план «Ковер» План «Ковер» активируется при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Согласно постановлению Правительства РФ, план предусматривает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок и защиты воздушного пространства страны. Ранее сообщалось, что «Ковер» был объявлен в Москве 1 ноября из-за возможных атак беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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