Якутский штурмовик рассказал, как в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ

Штурмовик ВС РФ Андрей Григорьев из Якутии в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ, а одного из них — в рукопашной ножевой схватке. Об этом сообщил он сам в интервью.
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — рассказал Андрей Григорьев в беседе с RT. Так он прокомментировал видео, которое 2 января расходилось в сети. На видео, снятом на камеру, закрепленную на бронежилете украинского военного, штурмовик из Якутии после перестрелки уничтожает в ножевом бою бойца ВСУ.
Григорьев добавил, что после этого на него вышла группировка из шестерых украинских военных. После того, как в ходе огневого боя штурмовик из Якутии устранил четверых из них, оставшиеся отступили. Штурмовик отметил, что после схватки связался с командованием и ему поручили узнать локацию украинского штаба, склада и заправки. Это столкновение произошло в ходе попытки ВСУ контратаковать в районе села Трудовое (ДНР) осенью 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.