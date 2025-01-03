Якутский штурмовик рассказал, как в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ

Якутский штурмовик дал интервью после уничтожения пятерых бойцов ВСУ
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Штурмовик из Якутии уничтожил четверых бойцов ВСУ после того, как победил украинского военного в рукопашной (архивное фото)
Штурмовик из Якутии уничтожил четверых бойцов ВСУ после того, как победил украинского военного в рукопашной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик ВС РФ Андрей Григорьев из Якутии в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ, а одного из них — в рукопашной ножевой схватке. Об этом сообщил он сам в интервью.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — рассказал Андрей Григорьев в беседе с RT. Так он прокомментировал видео, которое 2 января расходилось в сети. На видео, снятом на камеру, закрепленную на бронежилете украинского военного, штурмовик из Якутии после перестрелки уничтожает в ножевом бою бойца ВСУ. 

Григорьев добавил, что после этого на него вышла группировка из шестерых украинских военных. После того, как в ходе огневого боя штурмовик из Якутии устранил четверых из них, оставшиеся отступили. Штурмовик отметил, что после схватки связался с командованием и ему поручили узнать локацию украинского штаба, склада и заправки. Это столкновение произошло в ходе попытки ВСУ контратаковать в районе села Трудовое (ДНР) осенью 2024 года. 

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Штурмовик ВС РФ Андрей Григорьев из Якутии в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ, а одного из них — в рукопашной ножевой схватке. Об этом сообщил он сам в интервью. «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — рассказал Андрей Григорьев в беседе с RT. Так он прокомментировал видео, которое 2 января расходилось в сети. На видео, снятом на камеру, закрепленную на бронежилете украинского военного, штурмовик из Якутии после перестрелки уничтожает в ножевом бою бойца ВСУ.  Григорьев добавил, что после этого на него вышла группировка из шестерых украинских военных. После того, как в ходе огневого боя штурмовик из Якутии устранил четверых из них, оставшиеся отступили. Штурмовик отметил, что после схватки связался с командованием и ему поручили узнать локацию украинского штаба, склада и заправки. Это столкновение произошло в ходе попытки ВСУ контратаковать в районе села Трудовое (ДНР) осенью 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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