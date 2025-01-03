Появились кадры задержания Деда Мороза-убийцы из Чувашии

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Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии
Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии Фото:

В городе Канаш Чувашской Республики мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, ворвался в магазин и застрелил местного предпринимателя. В интернете появились кадры задержания подозреваемого.

«Кадры задержания Деда Мороза-убийцы, который ворвался в магазин и застрелил предпринимателя из двустволки», — пишет telegram-канал Mash. Мотивом убийства, по предварительной информации, стал долг.

Преступление произошло в магазине «Березка». Переодетый в Деда Мороза мужчина застрелил владельца магазина Юрия, бывшего сотрудника правоохранительных органов. От полученных травм жертва скончалась на месте, а убийца скрылся. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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В городе Канаш Чувашской Республики мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, ворвался в магазин и застрелил местного предпринимателя. В интернете появились кадры задержания подозреваемого. «Кадры задержания Деда Мороза-убийцы, который ворвался в магазин и застрелил предпринимателя из двустволки», — пишет telegram-канал Mash. Мотивом убийства, по предварительной информации, стал долг. Преступление произошло в магазине «Березка». Переодетый в Деда Мороза мужчина застрелил владельца магазина Юрия, бывшего сотрудника правоохранительных органов. От полученных травм жертва скончалась на месте, а убийца скрылся. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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