Появились кадры задержания Деда Мороза-убийцы из Чувашии

В городе Канаш Чувашской Республики мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, ворвался в магазин и застрелил местного предпринимателя. В интернете появились кадры задержания подозреваемого.
«Кадры задержания Деда Мороза-убийцы, который ворвался в магазин и застрелил предпринимателя из двустволки», — пишет telegram-канал Mash. Мотивом убийства, по предварительной информации, стал долг.
Преступление произошло в магазине «Березка». Переодетый в Деда Мороза мужчина застрелил владельца магазина Юрия, бывшего сотрудника правоохранительных органов. От полученных травм жертва скончалась на месте, а убийца скрылся. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
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