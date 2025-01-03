В Чувашии произошло жестокое убийство: в магазине «Березка» был застрелен его владелец, 44-летний Юрий С ., бывший сотрудник правоохранительных органов. Преступление совершил мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
По информации, предоставленной изданием Life, злоумышленник вошел в магазин «Березка», обменялся несколькими словами с Юрием С . и сделал с ним селфи. Затем он неожиданно достал двуствольное ружье и выстрелил в бизнесмена. Жертва скончалась на месте, а убийца скрылся с места преступления.
Преступника удалось задержать через несколько часов после совершения убийства. Оказалось, что он использовал костюм Деда Мороза для того, чтобы затруднить свою идентификацию и уйти от преследования.
Причина убийства
СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Согласно информации telegram-канала Mash, подозреваемый ранее отбывал наказание в тюрьме, и предполагается, что мотивом убийства могла стать месть, а именно денежный долг, который убитый имел перед подозреваемым.
В рамках расследования были проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей, а также назначение необходимых судебных экспертиз, включая медицинскую и баллистическую. Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы, чтобы обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение дела.
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