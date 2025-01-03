Вооруженный Дед Мороз расстрелял экс-силовика: что известно о кровавой расправе в Чувашии. Видео

Деда Мороза, расстрелявшего мужчину из ружья, задержали в Чувашии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийство владельца магазина в Чувашии «Дедом Морозом» попало на видео
Убийство владельца магазина в Чувашии «Дедом Морозом» попало на видео Фото:

В Чувашии произошло жестокое убийство: в магазине «Березка» был застрелен его владелец, 44-летний Юрий С ., бывший сотрудник правоохранительных органов. Преступление совершил мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

По информации, предоставленной изданием Life, злоумышленник вошел в магазин «Березка», обменялся несколькими словами с Юрием С . и сделал с ним селфи. Затем он неожиданно достал двуствольное ружье и выстрелил в бизнесмена. Жертва скончалась на месте, а убийца скрылся с места преступления.

Преступника удалось задержать через несколько часов после совершения убийства. Оказалось, что он использовал костюм Деда Мороза для того, чтобы затруднить свою идентификацию и уйти от преследования.

Причина убийства

СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Согласно информации telegram-канала Mash, подозреваемый ранее отбывал наказание в тюрьме, и предполагается, что мотивом убийства могла стать месть, а именно денежный долг, который убитый имел перед подозреваемым.

В рамках расследования были проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей, а также назначение необходимых судебных экспертиз, включая медицинскую и баллистическую. Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы, чтобы обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чувашии произошло жестокое убийство: в магазине «Березка» был застрелен его владелец, 44-летний Юрий С ., бывший сотрудник правоохранительных органов. Преступление совершил мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Что произошло По информации, предоставленной изданием Life, злоумышленник вошел в магазин «Березка», обменялся несколькими словами с Юрием С . и сделал с ним селфи. Затем он неожиданно достал двуствольное ружье и выстрелил в бизнесмена. Жертва скончалась на месте, а убийца скрылся с места преступления. Преступника удалось задержать через несколько часов после совершения убийства. Оказалось, что он использовал костюм Деда Мороза для того, чтобы затруднить свою идентификацию и уйти от преследования. Причина убийства СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Согласно информации telegram-канала Mash, подозреваемый ранее отбывал наказание в тюрьме, и предполагается, что мотивом убийства могла стать месть, а именно денежный долг, который убитый имел перед подозреваемым. В рамках расследования были проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей, а также назначение необходимых судебных экспертиз, включая медицинскую и баллистическую. Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы, чтобы обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...