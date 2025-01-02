02 января 2025

Жильцов 10-этажки в Екатеринбурге срочно вывели на улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, недвижимость, высотки, жилые дома, новостройки, жилье, тэн, ten
Предположительно, причина — минирование Фото:

В Екатеринбурге жильцов десятиэтажного дома в переулке Замятина эвакуировали на улицу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде

«К высотке на 38/3 приехали спецслужбы. Жильцов эвакуировали. Говорят, поступил сигнал о минировании», — сказал собеседник агентства.

Корреспондентом направлен запрос в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге жильцов десятиэтажного дома в переулке Замятина эвакуировали на улицу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде «К высотке на 38/3 приехали спецслужбы. Жильцов эвакуировали. Говорят, поступил сигнал о минировании», — сказал собеседник агентства. Корреспондентом направлен запрос в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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