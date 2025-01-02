Жильцов 10-этажки в Екатеринбурге срочно вывели на улицу

Предположительно, причина — минирование
В Екатеринбурге жильцов десятиэтажного дома в переулке Замятина эвакуировали на улицу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде
«К высотке на 38/3 приехали спецслужбы. Жильцов эвакуировали. Говорят, поступил сигнал о минировании», — сказал собеседник агентства.
Корреспондентом направлен запрос в УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!