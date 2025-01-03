Пермь оказалась в топе городов с самыми дорогими катками

Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками. Катание со своими коньками здесь стоит примерно 285 рублей. Стоимость проката выше лишь в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.
«Сеанс катания в Перми с прокатом коньков обойдется в 555 рублей. В топ-3 вошел Ростов-на-Дону со стоимостью катания в 635 рублей, на втором месте — Москва (750 рублей). Возглавил рейтинг Санкт-Петербург: сеанс катания с прокатом обойдется в 800 рублей», — сказано в исследовании 2ГИС.
Дешевле всего катание на коньках в Казани, Челябинске, Новосибирске и Красноярске. Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.
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