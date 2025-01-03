03 января 2025
02 января 2025

Пермь оказалась в топе городов с самыми дорогими катками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеанс катания в Перми с прокатом коньков обойдется в 555 рублей
Сеанс катания в Перми с прокатом коньков обойдется в 555 рублей Фото:

Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками. Катание со своими коньками здесь стоит примерно 285 рублей. Стоимость проката выше лишь в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. 

«Сеанс катания в Перми с прокатом коньков обойдется в 555 рублей. В топ-3 вошел Ростов-на-Дону со стоимостью катания в 635 рублей, на втором месте — Москва (750 рублей). Возглавил рейтинг Санкт-Петербург: сеанс катания с прокатом обойдется в 800 рублей», — сказано в исследовании 2ГИС.

Дешевле всего катание на коньках в Казани, Челябинске, Новосибирске и Красноярске. Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками. Катание со своими коньками здесь стоит примерно 285 рублей. Стоимость проката выше лишь в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.  «Сеанс катания в Перми с прокатом коньков обойдется в 555 рублей. В топ-3 вошел Ростов-на-Дону со стоимостью катания в 635 рублей, на втором месте — Москва (750 рублей). Возглавил рейтинг Санкт-Петербург: сеанс катания с прокатом обойдется в 800 рублей», — сказано в исследовании 2ГИС. Дешевле всего катание на коньках в Казани, Челябинске, Новосибирске и Красноярске. Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...