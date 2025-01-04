В Ленобласти сбит еще один БПЛА

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В Ленобласти сбили второй БПЛА за сутки, сообщили в Минобороны
В Ленобласти сбили второй БПЛА за сутки, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА противника. Вследствие чего в аэропорту Пулково были введены ограничения

Всего в ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Один из вражеских аппаратов был замечен и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.

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В Ленинградской области сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений нет. Ранее в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА противника. Вследствие чего в аэропорту Пулково были введены ограничения.  Всего в ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Один из вражеских аппаратов был замечен и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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