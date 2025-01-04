В Ленобласти сбит еще один БПЛА

В Ленинградской области сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА противника. Вследствие чего в аэропорту Пулково были введены ограничения.
Всего в ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Один из вражеских аппаратов был замечен и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
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