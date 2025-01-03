На фоне ограничения работы Пулково была зафиксирована атака БПЛА

На фоне ограничения работы аэропорта Пулково в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА. Она произошла в районе Лужской губы Финского залива, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Минобороны России», — написал в своем telegram-канале губернатор. По его словам, после атаки нет разрушений или пострадавших.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены временные ограничения на вылет самолетов. По информации очевидцев, ряд рейсов был задержан, и пассажиры не могли покинуть терминал.
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