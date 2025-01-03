03 января 2025

На фоне ограничения работы Пулково была зафиксирована атака БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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После атаки БПЛА нет разрушений и пострадавших
После атаки БПЛА нет разрушений и пострадавших Фото:

На фоне ограничения работы аэропорта Пулково в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА. Она произошла в районе Лужской губы Финского залива, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Минобороны России», — написал в своем telegram-канале губернатор. По его словам, после атаки нет разрушений или пострадавших.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены временные ограничения на вылет самолетов. По информации очевидцев, ряд рейсов был задержан, и пассажиры не могли покинуть терминал.

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На фоне ограничения работы аэропорта Пулково в Петербурге была зафиксирована атака БПЛА. Она произошла в районе Лужской губы Финского залива, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Минобороны России», — написал в своем telegram-канале губернатор. По его словам, после атаки нет разрушений или пострадавших. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены временные ограничения на вылет самолетов. По информации очевидцев, ряд рейсов был задержан, и пассажиры не могли покинуть терминал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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