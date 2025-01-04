При ударе ВСУ по Горловке пострадали девять человек

В результате обстрела Горловки ВСУ пострадали девять человек. Об этом рассказал глава городского округа Иван Приходько.
«Девять раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела», — написал Приходько в своем telegram-канале. Удару подвергся жилой массив «Комсомолец».
3 января украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Горловке в ДНР за полтора часа, сообщало управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. Обстрелы были зафиксированы с 14:40 по 16:05 местного времени.
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