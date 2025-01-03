В Новом Уренгое загорелась квартира на улице Губкина
В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 4 января произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Губкина. О произошедшем сообщил источник URA.RU.
«Новый Уренгой, возгорание на Губкина, 28. Горит квартира на седьмом этаже», — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС и все экстренные службы.
Согласно видео очевидцев в соцсети, огнем охвачен балкон. По данным источника, в ходе возгорания погибли домашние животные.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
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