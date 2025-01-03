03 января 2025
02 января 2025

В ЯНАО горит квартира в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое загорелась квартира на улице Губкина
В Новом Уренгое загорелась квартира на улице Губкина Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 4 января произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Губкина. О произошедшем сообщил источник URA.RU.

«Новый Уренгой, возгорание на Губкина, 28. Горит квартира на седьмом этаже», — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС и все экстренные службы.

Согласно видео очевидцев в соцсети, огнем охвачен балкон. По данным источника, в ходе возгорания погибли домашние животные.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 4 января произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Губкина. О произошедшем сообщил источник URA.RU. «Новый Уренгой, возгорание на Губкина, 28. Горит квартира на седьмом этаже», — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС и все экстренные службы. Согласно видео очевидцев в соцсети, огнем охвачен балкон. По данным источника, в ходе возгорания погибли домашние животные. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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