В Челябинской области из-за потепления закрыли катки

В Челябинске и Копейске временно приостановили работу катки. Это связано с плюсовыми температурами, сообщили в городских администрациях.
«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду им. А.С . Пушкина 4 и 5 января закрыт», — предупредили жителей в мэрии Челябинска. В парках имени Гагарина и имени Терешковой лед работает, потому что он искусственный.
Закрыли катки и в городе-спутнике. В учреждении «Спортивные сооружения Копейского городского округа» сообщили, что 4 января временно ограничен прокат коньков и выход на лед. Любителям активного отдыха пообещали открыть площадки после похолодания и восстановления покрытия.
Как URA.RU писало ранее, 4 января закрыт для гостей ледовый городок на площади Революции в Челябинске. Причиной временной приостановки работы также стало потепление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!