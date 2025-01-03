03 января 2025
02 января 2025

В Челябинской области из-за потепления закрыли катки

© Служба новостей «URA.RU»
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Катки пообещали открыть, как только установится минусовая температура
Катки пообещали открыть, как только установится минусовая температура Фото:

В Челябинске и Копейске временно приостановили работу катки. Это связано с плюсовыми температурами, сообщили в городских администрациях.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду им. А.С . Пушкина 4 и 5 января закрыт», — предупредили жителей в мэрии Челябинска. В парках имени Гагарина и имени Терешковой лед работает, потому что он искусственный.

Закрыли катки и в городе-спутнике. В учреждении «Спортивные сооружения Копейского городского округа» сообщили, что 4 января временно ограничен прокат коньков и выход на лед. Любителям активного отдыха пообещали открыть площадки после похолодания и восстановления покрытия.

Как URA.RU писало ранее, 4 января закрыт для гостей ледовый городок на площади Революции в Челябинске. Причиной временной приостановки работы также стало потепление.

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В Челябинске и Копейске временно приостановили работу катки. Это связано с плюсовыми температурами, сообщили в городских администрациях. «В связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду им. А.С . Пушкина 4 и 5 января закрыт», — предупредили жителей в мэрии Челябинска. В парках имени Гагарина и имени Терешковой лед работает, потому что он искусственный. Закрыли катки и в городе-спутнике. В учреждении «Спортивные сооружения Копейского городского округа» сообщили, что 4 января временно ограничен прокат коньков и выход на лед. Любителям активного отдыха пообещали открыть площадки после похолодания и восстановления покрытия. Как URA.RU писало ранее, 4 января закрыт для гостей ледовый городок на площади Революции в Челябинске. Причиной временной приостановки работы также стало потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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