Минобороны отчиталось об уничтожении 10 БПЛА за утро 4 января

Утром 4 января с 8:20 до 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен десяток беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве страны. Зафиксировано уничтожение трех дронов над Ленинградской областью, одного — над Псковской, одного — над Курской и пяти над Воронежской областями.
Почти ежедневно ВСУ пытаются нанести удары по объектам инфраструктуры на территории Российской Федерации. Целями данных атак являются не только военные и энергетические объекты, но также и жилые постройки. Системы противовоздушной обороны эффективно обеспечивают защиту страны.
В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
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