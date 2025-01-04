Минобороны отчиталось об уничтожении 10 БПЛА за утро 4 января

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Российские ПВО не дали ВСУ нанести удар по территории страны
Российские ПВО не дали ВСУ нанести удар по территории страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 4 января с 8:20 до 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен десяток беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве страны. Зафиксировано уничтожение трех дронов над Ленинградской областью, одного — над Псковской, одного — над Курской и пяти над Воронежской областями. 

Почти ежедневно ВСУ пытаются нанести удары по объектам инфраструктуры на территории Российской Федерации. Целями данных атак являются не только военные и энергетические объекты, но также и жилые постройки. Системы противовоздушной обороны эффективно обеспечивают защиту страны.

В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.

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Утром 4 января с 8:20 до 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен десяток беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве страны. Зафиксировано уничтожение трех дронов над Ленинградской областью, одного — над Псковской, одного — над Курской и пяти над Воронежской областями.  Почти ежедневно ВСУ пытаются нанести удары по объектам инфраструктуры на территории Российской Федерации. Целями данных атак являются не только военные и энергетические объекты, но также и жилые постройки. Системы противовоздушной обороны эффективно обеспечивают защиту страны. В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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