03 января 2025

Аналитики раскрыли самые прибыльные вакансии в Прикамье со знанием китайского языка

В Прикамье в 2024 году вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе за год открыли более 100 вакансий, где знание китайского языка является обязательным
В регионе за год открыли более 100 вакансий, где знание китайского языка является обязательным Фото:

При том, что в Прикамье в 2024 году в два раза вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка, потребность в таких сотрудниках по региону остается небольшой. Рынок проанализировала платформа HeadHunter, выделив самые прибыльные вакансии.

«За прошлый год в Пермском крае открыли чуть более 100 вакансий с требованием знания китайского языка. В сравнении с 2023 годом спрос увеличился вдвое», — указано в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU.

В число самых высокооплачиваемых вакансий вошли руководитель отдела внешнеэкономической деятельности (от 140 тысяч рублей чистыми), банковский консультант (от 58 тысяч — до вычета налогов) и преподаватель китайского языка (до 75 тысяч рублей на руки). У специалистов письменной поддержки языка в прошлом году была возможность зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей без учета вычета налогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При том, что в Прикамье в 2024 году в два раза вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка, потребность в таких сотрудниках по региону остается небольшой. Рынок проанализировала платформа HeadHunter, выделив самые прибыльные вакансии. «За прошлый год в Пермском крае открыли чуть более 100 вакансий с требованием знания китайского языка. В сравнении с 2023 годом спрос увеличился вдвое», — указано в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. В число самых высокооплачиваемых вакансий вошли руководитель отдела внешнеэкономической деятельности (от 140 тысяч рублей чистыми), банковский консультант (от 58 тысяч — до вычета налогов) и преподаватель китайского языка (до 75 тысяч рублей на руки). У специалистов письменной поддержки языка в прошлом году была возможность зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей без учета вычета налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...