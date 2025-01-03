Аналитики раскрыли самые прибыльные вакансии в Прикамье со знанием китайского языка

При том, что в Прикамье в 2024 году в два раза вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка, потребность в таких сотрудниках по региону остается небольшой. Рынок проанализировала платформа HeadHunter, выделив самые прибыльные вакансии.
«За прошлый год в Пермском крае открыли чуть более 100 вакансий с требованием знания китайского языка. В сравнении с 2023 годом спрос увеличился вдвое», — указано в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU.
В число самых высокооплачиваемых вакансий вошли руководитель отдела внешнеэкономической деятельности (от 140 тысяч рублей чистыми), банковский консультант (от 58 тысяч — до вычета налогов) и преподаватель китайского языка (до 75 тысяч рублей на руки). У специалистов письменной поддержки языка в прошлом году была возможность зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей без учета вычета налогов.
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